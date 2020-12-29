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3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

無照保母楊彗2017年涉毆打3歲趙姓幼童頭部，害男童成植物人。一、二審以沒有積極證據證明男童傷勢是楊女所為，變更檢方起訴的重傷害罪，以業務過失傷害致人重傷罪判2年徒刑，但最高法院撤銷、發回。高院更一審今辯論終結，楊女只承認是疏失，但無法交代200公分高的牆壁上為何有男童的鮮血。

楊彗（31歲）沒有保母人員技術士證，自2017年1月間起，在新竹市金竹路住處，以日薪1千至1千300 元的代價幫忙趙姓女子照顧男童。同年7月27日早上，男童因不明原因受外傷性硬腦膜下出血、全身多處擦傷挫傷，經台大醫學院附設醫院新竹分院急救，再轉送林口長庚醫院醫療後，男童仍有腦神經萎縮及受損、右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損等難治傷害。

林口長庚醫院表示，病童意識狀況不清醒，昏迷指數為10分，雖腦部電腦斷層檢查顯示術後腦部血塊已移除，但腦神經有萎縮及受損情形，有遺留嚴重神經學功能缺損後遺症可能。

員警至現場勘察時，發現沾有血跡的幼童短袖上衣，也自地板床墊旁牆面等處採集血跡，經送刑事局鑑定，鑑定結果與男童DNA-STR型別相符。

趙女在一審時表示，「有時孩子生氣也是會有撞牆的行為，就是我叫他去罰站，他就會生氣，開始用頭去撞牆」、「會紅腫，撞滿大力的」。新竹地院認為男童的傷勢究竟是怎麼來的，缺乏證據可佐，認定楊彗犯刑法業務過失傷害致人重傷罪，判她2年徒刑；高院前審雖撤銷改判，但刑度維持。

高院更一審今開庭時，楊彗僅認是疏失，對於法官的提問多交由律師回答。檢察官今聲請林口長庚急重症神經外科醫師王昱棨作證，王表示男童身上有不同時間造成的出血，對於此次昏迷，無法判斷是手抓或是外力造成。

楊彗房間的床墊高53公分，下頭有9公分的軟墊，檢察官質疑這樣是否還會造成硬腦膜下出血？王表示「無法回答」。

檢察官質疑男童在楊彗的照顧下常頭部受創，卻沒有帶他看過醫生。法官詢問楊彗男童受傷時，她在做什麼？她答剛好去上廁所，出來時，男童在床上跳，頭撞到地面、沒落在軟墊處。

檢察官主張本件是重傷害罪才正確，且應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，具體求處8年徒刑。檢方表示，被害人已呈植物人狀態，無法替自己說話，希望法官從客觀事實來判斷，尤其男童的血衣被扔到垃圾桶、牆上有6處血液噴濺處，血跡全是男童的，一個兒童身上有大小傷卻沒看過醫生，明顯不合理。

楊彗律師表示，被告的說詞前後不一也不能推論有犯行，且電腦斷層無法鑑定出血原因，無法證明她下手。楊彗懇請法官「再判輕一點」。

趙姓女子表示，事發後對方給了她15萬元，但小孩已變成這樣，這不是賠多賠少的問題，她1個人得24小時照顧孩子，她反問法官「我能怎麼辦？」、「關多久、賠多少，我的小孩會好起來嗎？」高院定明年1月19日宣判。

無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，台灣高等法院更一審今辯論終結，楊女只承認是疏失，但無法交代200公分高的牆壁上為何有男童的鮮血。高檢署公訴檢察官具體求刑8年，楊彗則請法官「判輕一點」。記者王宏舜／攝影
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，台灣高等法院更一審今辯論終結，楊女只承認是疏失，但無法交代200公分高的牆壁上為何有男童的鮮血。高檢署公訴檢察官具體求刑8年，楊彗則請法官「判輕一點」。記者王宏舜／攝影
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，檢察官表示，被害人已呈植物人狀態，無法替自己說話，希望法官從客觀事實來判斷，尤其男童的血衣被扔到垃圾桶、牆上有6處血液噴濺處，血跡全是男童的，一個兒童身上有大小傷卻沒看過醫生，明顯不合理。圖／家屬提供
無照保母楊彗將3歲男童「照顧成植物人」，檢察官表示，被害人已呈植物人狀態，無法替自己說話，希望法官從客觀事實來判斷，尤其男童的血衣被扔到垃圾桶、牆上有6處血液噴濺處，血跡全是男童的，一個兒童身上有大小傷卻沒看過醫生，明顯不合理。圖／家屬提供

保母 植物人 傷害罪

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