豪門婚變 宣明智兒宣昶有應給付王敏1112萬多元剩餘財產差額

聯電榮譽副董事長宣明智的長子宣昶有和妻子王敏分居多年，雙方有多件訴訟。宣控妻長期懷疑他外遇，帶孩子回娘家分居，更誣指家暴，請求離婚；王敏則指宣曾嫖妓、吸毒等。兩人判決離婚確定，王敏訴請夫妻剩餘財產差額分配約3000萬元，高院今判宣應給付1112萬9765元，可上訴。

宣昶有是聯電榮譽副董事長宣明智的公子，從矽谷IC設計工程師，又成為中醫師、西醫師，最後投入生物科技，創辦宣捷生技公司，發展幹細胞技術。王敏則是長豐公司董事長的女兒，兩人婚後育有2名子女，但好景不常，雙方最後對簿公堂，爭取小孩監護權。

宣昶有主張，他和王敏2005年7月31日結婚，但妻子經常懷疑他外遇，讓他痛苦不堪，兩人2013年爭執是否要搬回寶山鄉居住，未料妻子就帶小孩回娘家，他和家人多次到妻子娘家要求返家均遭拒絕，雙方分居至今。

他認為妻子誣指他家暴，還聲請保護令，也多次向媒體指控他吸毒、嫖妓，更以他違反保護令為由，報案36次，發出23封檢舉函，向外界供稱他的父親宣明智濫用特權要求警方袒護等。

宣昶有認為，雙方爭訟不斷，嚴重惡化家族間的情誼，再也無法維繫婚姻，他認為妻子經濟能力、家庭支持系統不足，且疏忽教導孩子，導致小孩有父母離間症候群，故請求法官判准兩人離婚，並酌定小孩的親權。

王敏抗辯，丈夫不僅家暴，還在美國嫖妓、吸毒、酒駕，另拿出宣昶有2009年寫的悔過書，證明丈夫承認偷腥，認為宣昶有在婚姻中先有違失，不得要求離婚。

一審判准兩人婚姻難以維持，判決離婚，小孩監護權屬於宣昶有；二審維持判決離婚，且子女應由兩人共同行使、負擔親權，並由王敏負起主要照顧的責任，及決定小孩就學、就醫等，另雙方應在一年內接受30小時親職教育。最高法院去年11月駁回確定。