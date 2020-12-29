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影／明年元月起聲音照相器上路 高噪音汽機車躲不掉

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南報導

明年元月1日起經認證的聲音照相器，拍到高噪音的汽機車，就可直接開罰。台南市環保局已新添這套設備，連日來測試，搭配路上攔檢，以及結合噪音器、車牌辨識的取締方式，將使更多改裝或噪音超標的車輛難逃科技法眼。

環保局表示，這套「抓吵」的聲音照相器，將特別針對民眾陳情及高噪音車好發路段進行移動式取締，汽機車通過儀器只要噪音超過管制標準，就如警用測速器會拍照取締，若超標將依法開罰1800至3600元。明年會陸續添購移動式及固定式的聲音照相器，強力取締高噪音車輛。

南市環保局指出，民眾常陳情以及高噪音好發路段主為山區追焦聖地182線道、174線道、台3線等，另市區主要幹道東門路、健康路、永華路、中華路、北安路等也都是取締重點。

市長黃偉哲表示，噪音令人煩噪，也不利健康。環保局善用科技輔助，強化高噪音車輛稽查效能，值得肯定。車輛只要沒有過度或不當改裝，或刻意製造噪音的操駕行為，就不會有超標的疑慮，不用過度擔心。

依機動車輛噪音管制標準，速限50公里公以下道路，管制標準為86分貝，速限超過50公里、小於70公里以下的道路管制標準為90分貝。台南市環保局1年來以噪音器結合車牌辨識取締，查出150件，全數通知改善；另人力攔檢426件，告發166件。

環保局長謝世傑強調，「聲音照相儀器」擁有三重國家級認證，品管合格，也會依規定時間辦理儀器校正，並有雙重把關機制，確保公信力。也請民眾若發現噪音車輛，協助記錄車號、地點、時間、妨害安寧事實及違規證據資料（影像、照片），至噪音車檢舉網站(http://noisecar.epa.gov.tw/public/pub_news.asp)檢舉。

聲音照相器明年起上路「抓吵」，台南市環保局連日來進行測試。記者鄭惠仁／攝影
聲音照相器明年起上路「抓吵」，台南市環保局連日來進行測試。記者鄭惠仁／攝影
聲音照相器明年起上路「抓吵」，台南市環保局連日來進行測試。記者鄭惠仁／攝影
聲音照相器明年起上路「抓吵」，台南市環保局連日來進行測試。記者鄭惠仁／攝影

噪音 超標 測速

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