捐R22直升機給虎尾科大 他違規飛航55次檢起訴
貨運業者陳耀庭今年在新北淡水市區涉嫌違法起降Robinson-R22直升機，遭檢警偵辦。士林地檢署查出，陳涉嫌從2019年1月起至查獲為止，共有55次飛航紀錄，違反民用航空法，依法提起公訴，捐贈直升機給虎尾科大作為教學使用，則建請從輕量刑。
起訴指出，陳今年9月13日從桃園龜山區大坑里陳厝坑倉庫旁空地，駕駛R22直升機，搭載蔡姓友人飛航，因機械問題降落在淡水新市一街與義山路，遭民眾錄影上傳youtube，檢警10月9日1時許，循線在倉庫查獲直升機等物。
據悉，陳男在台堪稱是R22直升機宗師，蔡男則是會駕駛定翼機，也是飛機愛好者，9月13日因引擎異狀臨時降落在孫姓朋友住處附近，孫聽到聲音外出查看，發現是認識的陳男，事後孫聲稱沒看見直升機，遭依偽證罪偵辦中。
陳男、蔡男到案坦承駕駛、搭乘直升機飛航。陳男辯稱從2008年因駕駛R22直升機遭查獲「大概1年使用直升機飛航1次」
檢方查出，根據國家運輸安全委員會解讀扣案的gps，發現從2019年1月1日至今年10月3日，gps的飛航紀錄顯示共計55次，且飛行高度最高615公尺、最低375公使，陳在飛航時「故意飛在低位」規避空軍、民航局雷達掃描，避免遭查獲犯行。
檢方表示，全案直到提示飛航紀錄給陳閱覽，陳才坦承犯行，顯見未主動吐實，難認犯後態度為佳。事後，陳積極表示願意捐贈直升機給國內相關航空系所，經虎尾科技大學提出應用計畫，表示擬為教學研究之用，檢方同意陳男捐贈，並在今年12月21日完成捐贈儀式。
全案依照民用航空法，使用未領適航證書航空器飛航罪嫌、未領檢定證及體格檢查證飛航罪嫌，2罪請從重處斷，依照55次使用R22直升機飛航罪嫌，提起公訴；捐贈直升機部分，則認為陳竭力彌補自己過錯，厚植學界研究動能有極大助益，建請從輕量刑。
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