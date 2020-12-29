立院三讀社維法 調戲「同性」也要罰

立法院今天三讀「社會秩序維護法」第83條及第87條條文修正案，將現行針對調戲異性者裁罰6000元以下罰鍰，同步修正適用同性猥褻事件，意即將「異性」改為「他人」，讓裁罰對象不僅限於調戲異性。

近年來同性猥褻事件日益增多，但現行社會秩序維護法第83條，僅針對以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲「異性」者，處6000元以下罰鍰，無法適用於同性猥褻事件。

立法說明指出，社維法第83條條文創設，旨在維護社會善良風俗，對於以猥褻言詞、動作及其他方法調戲異性者施以罰鍰，但相關情事若加諸於同姓者，也有違反倫常之虞，所以裁罰的對象不應僅限於調戲異性。

立院今也三讀修正社維法第87條，加暴行於人者、互相鬥毆或意圖鬥毆而聚眾者，最重處1.8萬元罰鍰。