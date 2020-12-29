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發文罵衛福部長陳時中「無恥舔美賣台」 男網友遭起訴
一名賴姓男子對衛福部長陳時中對新冠肺炎防疫政策有意見，今年6月在臉書社團發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。陳時中看見訊息後，憤而提告妨害名譽。台北地檢署認為「無恥舔美賣台」以貶低其人格及社會評價，今依公然侮辱罪起訴賴男。
檢方調查，賴男因對陳時中對新冠肺炎的防疫政策有所意見，於今年6月6日前某日，在臉書社團「蘆竹南崁資訊大小事分享團」發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」。陳時中發現此訊息，在6月6日具狀提告。
據了解，賴男坦承發文，否認誹謗，辯稱是因為彰化全民篩檢確診比例，和全台確診比例不太一樣，照彰化比例，全台應該是1萬人確診，且由台灣出國的人都被篩檢到確診，因此他認為有隱暪疫情，他僅是陳述事實。
檢方認為，賴稱由台灣出國的人都被篩檢到確診一事，依據聯合新聞網於3月9日標題「我國輸出病歷例至菲律賓？指揮中心駁游菲男並非在台染疫」的新聞報導。
內容確有「今菲律賓新增一名確診個案，為與台灣第44名確診個案同遊的友人，友人發病時間早案44一天，菲國衛生部懷疑可能兩人是在台灣就遭感染」
檢方指出，雖我國指揮中心就此有提出說明加以駁斥，但賴男根據新聞報導內容，在今年6月6日前某日質疑指揮中心「隱瞞疫情」不是全無所本。
賴男所為的批評性文字縱屬負面，但應為超出適當評論範圍，自可推任是出自善意而為合理評論。不過，賴男另以「無恥舔共賣台」的文字辱罵陳時中，足以貶低其人格及社會評價，此部分依法起訴。
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