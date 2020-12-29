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男追女遭拒竟2度丟鞭炮恐嚇 屏東地院判拘役30天
住在屏東的吳姓男子，因追求劉姓女子遭拒，竟騎著機車兩度前往劉女住家，點燃紅色連珠炮及六連炮丟擲在劉的住家門前，令她心生畏懼，報警處理。吳男被依法起訴後，於屏東地方法院審理期間，向法院表示，自己僅有國小學歷，僅靠1萬多元收入過活。經地院審酌，將吳男依恐嚇危害安全罪判處拘役30天，可易科罰金。
判決指出，吳男因追求劉女遭拒，騎機車先於今年5月7日晚上前往劉女住家，點燃紅色連珠炮及六連炮丟擲在劉的住家門前，11日晚上吳故技重施，令她心生畏懼，便報警處理。
地院審理期間，吳男向法院表示，自己只有國小畢業之智識程度，未婚，無子女，與父母同住，在菜市場賣雞，月收入約僅有1 萬多元活過。
屏東地院審酌，吳男未能理性處事，竟以丟擲點燃鞭炮的方式恐嚇劉女，惟犯後能坦承犯行，態度尚可。屏東地院將吳男依恐嚇危害安全罪判處拘役30天，可易科罰金。
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