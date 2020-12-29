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教唆14歲女友拍裸照 律師辯他精神反常沒用重判4年
劉姓男子唆使不滿14歲女友拍裸照傳給他看，和她在電影院內口交，被檢方起訴；法院審理，劉認犯行，辯護人聲請對劉精神鑑定，盼能減刑，但法官不准，台北地院審理，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交罪，判劉應執行有期徒刑4年。可上訴。
劉透過手機遊戲認識被害少女。少女指控，劉要求她自拍露胸、露陰部照片及影片，再透過通訊軟體傳送給劉供劉意淫，少女說，去年7月他們看電影，劉要求在電影院內幫忙口交，檢警查辦，將劉起訴。
劉承認少女控訴的行為，辯護律師稱，劉2015年曾犯對未成年人猥褻罪，再犯同性質罪，「他的精神狀態應反常」，聲請送精神鑑定，不過，法官認為，劉開庭能回答提問，沒有控制力喪失或減損情況，駁回聲請，採信被害少女指述，判劉有罪。
判決書指出，劉因同性質前案已被判刑，卻未記取教訓再犯案，犯後未與被害人家屬和解，沒有減刑適用；劉明知女友年紀輕，對兩性關係懵懂，卻戕害女友身心，考量劉認罪、犯罪情節等，依法判決。
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