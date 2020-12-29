莽男不滿中天不予換照 恐嚇NCC委員、扯旗幟噴漆遭起訴

男子田山盛國不滿NCC不予中天新聞台換照，今年11月19日上午先打電話恐嚇台灣大學新聞研究所，再到NCC朝旗幟噴漆，高喊「NCC是綠色恐怖」，遭移送法辦，台北地檢署今依侮辱公署、恐嚇公眾、恐嚇、毀損等罪將他起訴。

田山盛國（41歲）為抗議國家通訊傳播委員會駁回中天換照申請，11月19日上午8點多，在Line通訊軟體群組內，揚言要攻擊NCC委員、台大新聞所教授林麗雲。8點20分，兩度撥打林女辦公室電話，欲詢問「不予換照」決議一事，但林麗雲不予正面回應。

田山心有不甘，8點59分動身前往台大新聞所找林麗雲以圖報復，先用Line傳送「目前要台大新聞所打爆NCC委員的頭」給李姓有人，又傳「要解決某個NCC委員」的訊息給友人「Bryan Hsu」以表達決心。

在未前往台大之際，田山竟在9月10分，兩度撥打電話至新聞所辦公室，並對接電話的助理林錦屏恫稱「因不滿NCC審中天案，要有所行動，為避免殃及無辜，給妳50分鐘，妳們逃吧，要當一回事，我不是開玩笑，這是真的」等語。

林女心生畏懼，通報校方將新聞所大門關閉，並通知新聞所相關師生及同建物勿其他單位人員且於門口貼上告示以為警示。待田山以電話恐嚇後，即自八里住處騎機車購買噴漆，11點23分抵達位於中正區的交通部，強行降下NCC旗幟。

經執勤林姓員警發現上前訊問，田山即從背包取出預藏的綠色噴漆，並公然朝NCC旗幟噴灑。經在場員警制止並施以管束帶回中正一仁愛派出所，移送北檢複訊。

檢察官訊問時，田山表示沒有去台大新聞所，因為覺得這樣做不好，覺得如果要表達抗議，傷人是不應該的行為，所以轉而去NCC噴漆。檢方訊後向法院聲請羈押。