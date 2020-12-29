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騎車「剪線」再趁亂抓摸女胸部下體 新竹男遭判刑10月

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

一名30歲男子2017年間埋伏在新竹縣山區道路，一天連續鎖定兩名騎機車女子，先騎機車擋住去路，將其攔下佯裝問路，再強拉對方手臂，並伸出鹹豬手抓摸女子胸、陰部，其中一名遭猥褻女子騎車逃跑，男子竟狂追在後，繼續猥褻；新竹地院審理終結，依強制、強制猥褻等罪判男子10月徒刑。

經查，男子有傷害前科，2017年6月1日晚間騎車前往新竹縣寶山鄉雙豐路與環北路交岔路口附近，見一名女子騎車經過，竟沿路尾隨，將機車忽然切入女子機車前方，導致女子緊急煞車，隨後佯裝問路，一手強行拉住女子手臂，另手隔衣褲狂抓女子胸、陰部。

該名女子遭猥褻後大聲呼救，見男子動作稍停，立刻發動機車逃離，但男子仍不放棄，一路尾隨，多字抓拉女子大腿、手臂，所幸女子一路呼救至附近巷口，男子見住戶漸多，才放棄離去。

離譜的是，男子犯案後又回到原本埋伏的地方徘徊，又用相同手段猥褻另名騎機車女子。最後兩名女子個別向警方報案，向男子提告。

法官認，男子為逞一己私慾，騎機車尾隨，強行斜插入女子機車前方，妨害對方行動，再強行對兩名被害人抓摸胸部、下體，侵害對方性自主決定權及身體、心理健康發展，考量男子坦承犯行，審酌依依強制、強制猥褻等罪判刑，應執行10月，易科罰金30萬元。

男子2017年間埋伏在新竹縣山區道路，一天連續鎖定兩名騎機車女子，先「剪線」將其攔下佯裝問路，再強拉對方手臂，並伸出鹹豬手抓摸女子胸、陰部；新竹地院審理終結，依強制、強制猥褻等罪判男子10月徒刑。示意圖／ingimage
男子2017年間埋伏在新竹縣山區道路，一天連續鎖定兩名騎機車女子，先「剪線」將其攔下佯裝問路，再強拉對方手臂，並伸出鹹豬手抓摸女子胸、陰部；新竹地院審理終結，依強制、強制猥褻等罪判男子10月徒刑。示意圖／ingimage

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