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美國大媽不戴口罩搭公車 司機不給上她擋車不走還狡辯
美國籍女子Murray在今年10月間要在西區搭公車，但因沒有戴口罩，台中客運蔡姓司機不讓她上車，未料她就擋在公車前面，不讓公車駛離，蔡無奈只好通報警方到場，她見警方到場，還辯稱，她以為司機沒看到她，所以擋著車，「要讓公車看到」，台中地檢署偵結，將她依強制罪起訴，並聲請簡易判決處刑。
起訴書指出，美國籍女子Murray（55歲）在今年10月5日晚間8時許，在西區台灣大道2段、忠明南路口，欲搭乘台中客運300號公車，當時駕駛公車的蔡姓男子因她沒有戴口罩，不符合新冠肺炎的防疫規定，因此拒絕讓她上車。
Murray因此心生不滿，擋在公車前，不讓蔡姓男子將公車駛離，因Murray的行為，影響其他乘客權益，蔡沒有辦法，只好通知警方到場。
台中市第一警分局警員到場時，Murray還向警方辯稱，「公車沒有看到我，所以我要讓公車看見」，警方根據公車上的行車記錄器，認定Murray涉嫌強制罪，依法函送台中地檢署偵辦。
台中地檢署今偵結，依照蔡姓司機的證詞、警方的職務報告、行車記錄器等證據，認定Murray涉犯強制罪，今依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。
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