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掰「除嬰靈」騙女同事裸身畫符、性侵 高院維持7年刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曹姓男子得知女同事墮胎，佯稱嬰靈告知要和他發生性行為才能「化解」，騙女方到汽車旅館猥褻、性交，還嚇唬「嬰靈在旁邊監督」。桃園地院依強制性交等罪判曹7年徒刑，高等法院今駁回上訴。

民事部分，被害人向曹求償150萬元，一審判賠100萬元。

曹姓男子2019年4月得知女同事墮胎，他掰能和嬰靈溝通，女子信以為真，和他一起到汽車旅館。曹命女同事脫掉衣服，還說嬰靈在旁邊監督，接著在她胸部和背後「畫符」，並隔著褲子用生殖器磨蹭她下體。

食髓知味，曹幾天後又約出女同事，告知得用性交來化解嬰靈纏身，女方拒絕，卻慘遭曹痛毆硬上，又趁她睡著時偷拍下體照。曹事後拿裸照、解決嬰靈等理由，再要求女同事和他性交3次，去年5月19日被害人拿防狼噴霧器反抗，卻遭曹硬壓上床。

桃園地院認為曹利用女同事曾墮胎之事，以靈異神鬼之說相惑，讓對方信以為真心生恐懼，壓迫她性自主權、身體控制權，依1個強制猥褻、4個強制性交以及妨害秘密等罪，判曹7年徒刑。

桃院指出，人的智能本來就有差異，在遭逢感情、健康、事業等挫折，徬徨無助之際時，自主能力易受影響，若又以科學上無法馬上印證的手段為引誘，趁人急迫無助之心理下發生性行為，屬「違反意願」。

高等法院認為一審認事用法無違誤，駁回上訴。

曹姓男子得知女同事墮胎，佯稱嬰靈告知要和他發生性行為才能「化解」，騙女方到汽車旅館猥褻、性交。示意圖／ingimage
曹姓男子得知女同事墮胎，佯稱嬰靈告知要和他發生性行為才能「化解」，騙女方到汽車旅館猥褻、性交。示意圖／ingimage

猥褻 汽車旅館 性行為

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