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女不滿被提及曾傷害妹妹往事 涉砍傷母親遭起訴

中央社 / 嘉義市29日電

嘉義市黃姓女子被控今年11月間，疑因母親要保管手機且提及她曾傷害妹妹往事，頓時暴怒，涉持刀砍傷母親，所幸被害人及時躲在房間逃過一劫；檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布起訴書指出，33歲被告黃姓女子因需長期服藥，醫師囑咐不可熬夜，平常要有充足睡眼，於11月11日深夜，她的母親楊姓婦人進入其房間欲保管手機及平板電腦，但黃女只願交出手機。

後來2人言談中，楊婦提及黃女在兒時曾拉妹妹的手放在電鍋蒸氣口，造成嚴重灼傷往事，黃女頓時暴怒，從房間包包拿出一把水果刀，並迅速朝坐在床邊毫無防備的楊婦左下腹剌入。

楊婦被女兒突如其來的舉動嚇到，隨即忍痛央求她罷手，並請求通知丈夫黃姓男子（黃女父親）回家協助救護，但黃女不理會，仍持刀揮向母親頸部位置，所幸楊婦及時避開，倉皇逃回自己房間，但轉身逃出時，背部及右手肘都有嚴重撕裂傷。

楊婦躲回自己房間反鎖，立即打電話向丈夫求救，送醫急救後，並未傷及要害。

黃女於偵查中供稱，自己吃完藥回到房間，母親進入房間又一直碎碎念，因感到威脅，才會從皮包內拿刀出來嚇嚇母親，不料，揮舞中傷害到母親，並沒有殺人犯意。

黃女父親指出，與妻子、女兒同住，3人平時相處正常，妻子偶爾會唸一下女兒，女兒有幻想症狀，長期有到醫院看診服藥，並無攻擊傾向。

檢方偵結，依殺直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴，被告黃女昨天移審嘉義地方法院，原羈押在嘉義看守所的黃女，裁定繼續羈押。

嘉義 殺人

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