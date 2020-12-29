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他接連違規又拒酒測 法官判警開8張近20萬元罰單有據

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣鍾姓男子今年3月深夜騎機車在竹南鎮街頭，3分鐘內因逆向行駛等違規，警方連開7張罰單，第8張罰單拒絕酒測，經強制抽血鑑驗，酒精濃度超標又遭法辦，他認為違反比例原則，及一罪不二罰，不服處分提起行政訴訟，苗栗地方法院最近判決駁回。

判決書指出，鍾男今年3月27日深夜11點26分在竹南鎮違規逆向行駛，遇員警拒絕停車接受稽查而逃逸，3分鐘過程未使用方向燈轉彎等，警方舉發7項交通違規，3月27日深夜11點47分攔查到鍾男，又拒絕酒測，再開1張罰單，前後8張裁罰19萬5700元，法官勘驗行車記錄器認定屬實。

最後1張拒酒測罰單，員警告知鍾男權利，鍾男表明拒測，隨員警回派出所，警方相關測試觀察紀錄表均不合格，報請檢察官並獲同意，強制抽血檢驗，血液酒精濃度換算呼氣酒精度值每公升0. 47毫克，依公共危險罪嫌送苗栗地檢署偵辦，程序並無不合。

鍾男不服8張罰單處分，提起行政訴訟，他主張受到警方驚嚇、逼車追逐影響，才無法正常騎車，並非故意違規，警方短短3分鐘連續開出7張交通違規罰單，違反比例原則，且事實上他也酒測了，一罪不二罰，訴請撤銷原處分。

法官調查，警員依法攔查鍾男機車，且已鳴笛示意，後續警員按鳴喇叭，以麥克風、擴音器要求靠邊停車，鍾男均未停車，分別有逆向、轉彎未使用方向燈等違規，雖相隔時間不久，社會一般第三者依自然觀察，可明確區隔數個行為，且危害不同用路人安全，自應分別處罰。

此外，鍾男因拒絕酒測的處罰，與酒後騎車經警報請檢察官核發強制鑑驗許可書，而接受抽血檢測酒精濃度，測得結果酒駕超標所犯公共危險罪，所受處罰不同，違規態樣迥異，違背法律規定也不相同，保護法益有別，不適用行政罰法「一行為不二罰」原則。

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苗栗縣鍾姓男子今年3月深夜騎機車違規，警方一共開了8張罰單，他不服處分提起行政訴訟，苗栗地方法院最近判決駁回。圖／本報資料照片
苗栗縣鍾姓男子今年3月深夜騎機車違規，警方一共開了8張罰單，他不服處分提起行政訴訟，苗栗地方法院最近判決駁回。圖／本報資料照片

罰單 酒測 酒精

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