快訊

罕病特教生桌球比賽沒前三名 竟被罰鴨子走路與開合跳

獨／浩子心疼罹癌兄弟 落淚驚呼此生無憾

為傳宗接代險喪命 丈夫搞不倫與小三傳性愛影音

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣邱姓男子與女同事發生不倫之戀，元配提告求償300萬元，元配說她為了幫丈夫傳宗接代進行三次試管嬰兒手術才成功懷孕，生產時更險些喪命，但丈夫卻在外偷情，甚至與小三互傳性愛影音和鹹濕照片，彰化地方法院判處邱男與小三需賠償元配120萬元。

判決書指出，元配聲稱十年前結婚後因久無子嗣，丈夫和婆家就態度日趨冷淡，元配只得進行三次試管嬰兒手術而懷孕，但生產時突發心跳衰竭，導致腎臟及其他多重器官衰竭險沒命，幸好仍生下2名子女。

邱男在2018年發生車禍住院時，院方把邱男手機交給元配，她才發現丈夫至少從婚後第二年就與女同事交往，手機內更存有從2015年起和小三的鹹濕line對話和性愛影音，及小三傳給邱男的她僅穿內衣褲的性感照，男方則多次回傳其生殖器照片，兩人互稱老公、老婆與哥哥、妹妹。

元配說，婆家人早知道兩人搞不倫，婆婆甚至說她讓外面女人趁機而入，一 個大男人沒得溫暖幸福家庭，她也沒做到妻子的責任。

不過邱男和小三否認有不倫戀，邱男也否認手機內的鹹濕照片是他，邱男更說元配結婚後第三年就離家，他和元配早無夫妻之實，兩人原本各別帶一個孩子，直到2018年因買房子，考慮全家團聚，元配才又回來，小三則說她是單親媽要照顧3個小孩，無力負擔賠償金額。

但LINE的對話包括雙方常說「我愛你」，還有「我們都深愛彼此，心疼彼此，為對方做任何事都甘之如飴」、「心靈的愛再加上肉體的撫摸，真的會很硬。想要了」「一方面要看你是不是舒服的，力道對不對；那種感覺很棒。…因為你是我最深愛的女人」「輕咬著妹妹的ㄋㄋ，很興奮」。

法官認為被告二人間有許多表達思念及性愛私密對話，足以證明兩人有超越一般男女正常社交往來行為，已破壞夫妻共同生活的圓滿及幸福，元配自可依侵權行為規定，請求丈夫和小三損害賠償，因此判賠120萬元。

化縣邱姓男子與女同事發生不倫之戀，元配提告求償300萬元，元配說她為了幫丈夫傳宗接代進行三次試管嬰兒手術才成功懷孕，生產時更險些喪命，但丈夫卻在外偷情，甚至與小三互傳性愛影音和鹹濕照片，彰化地方法院判處邱男與小三需賠償元配120萬元。圖／彰化地方法院資料照
化縣邱姓男子與女同事發生不倫之戀，元配提告求償300萬元，元配說她為了幫丈夫傳宗接代進行三次試管嬰兒手術才成功懷孕，生產時更險些喪命，但丈夫卻在外偷情，甚至與小三互傳性愛影音和鹹濕照片，彰化地方法院判處邱男與小三需賠償元配120萬元。圖／彰化地方法院資料照

試管嬰兒 性愛

延伸閱讀

她坐月子不在家 丈夫竟帶小三回家睡

小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

人夫出軌稱深深迷戀小三肉體與床上功夫 還作證袒護她

超過200歲！90歲夫偷吃60歲小三 80歲老婆婆組「捉姦團」怒罵

相關新聞

老翁上591拍賣得標國民黨新竹黨產 貸款不成怒控江啟臣

一名王姓老翁在591拍賣網上看到國民黨出售位於新竹老舊房舍黨產，便投標成功並向銀行辦理房貸，豈料銀行不給他以建物設定抵押...

殺鐵警、斷母頭案催生「緊急監護」 確定前可執行

鐵警李承翰遭鄭姓乘客刺腹殉職，嘉義地院判鄭無罪，強制就醫5年；男子梁崇銘吸毒弒母並砍她頭顱，台灣高等法院認定梁當時已無辨...

2021年想換車？ 台北分署下周拍賣1輛Volvo V90

法務部行政執行署2021年1月5日照例舉辦全國「123聯合拍賣會」，台北分署將提供一輛瑞典進口Volvo V90旗艦旅行...

泵浦車代檢廠涉勾結黃牛行收賄 貪汙罪追加起訴4人

順盈汽車代檢廠負責人林世聰等人，涉嫌勾結黃牛吳國誠等人，指示檢驗員拿出反光片不當干擾檢驗設備，又以選手車替代、手動更改數...

辣椒水噴臉虐童7年 補習班負責人重判3年10月

台北市某補習班女負責人林漢凌、女師劉蕓德、金智儀3人被台北地檢署指控長期虐待男童，犯罪時間長達7年，造成男童罹患創傷後壓...

渣男誆母生病、父車禍還詐死 騙2女得手789萬元遭訴

涉嫌多次戀愛詐騙的趙姓男子，2015年起2年半涉詐騙張姓女子和張女父親多達47次，得手2212萬餘元遭起訴。不料，趙再度...

進清潔隊工作要價百萬元起跳 北港鎮長蕭永義起訴續押

雲林地檢署偵辦雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇等人涉嫌以120萬元到150萬元「販賣職務」，透過白手套收受合計達7...

雲縣府2地政員涉貪案起訴 復職生效但尚在休假中

雲林檢調偵辦雲林縣政府地政處公務員涉貪案，雲林地院裁定陳姓、張姓承辦人員羈押禁見，經雲林地檢署偵查終結提起公訴，並由法官...

影／醉女KTV高喊「我的包呢」 兩幫人馬口角驚動警

台中市第五警分局在今天清晨5時許獲報，北屯區崇德路一家KTV有酒客衝突，警方到場時一名馮姓酒客不斷朝著其他酒客、警員咆哮...

永豐銀前理專涉侵占9千萬元 北檢依違反銀行法等罪起訴

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2007年至去年間，欺騙前岳母、前妻及老客戶共10人，不法所得近9000萬元。台北地檢...

查警員涉包庇毒蟲調包尿液案 北市府政風人員竟洩密

台北市政府吳姓政風人員，2018年調查一起員警疑似調包毒販尿液案，卻洩漏偵查秘密給中正二分局許姓督察組長。吳男否認犯罪，...

男子酒醉砸毀前市議員經營魚湯店 違反社維法判罰5千

台南市陳姓男子被控今年11月9日醉酒後涉嫌手持店家椅子投擲，造成前市議員唐瑞明經營虱目魚湯店玻璃門、鐵捲門、椅子、食品毀...

熱門新聞

獨／多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

女大學生圖書館睡覺遭射精 控校方想包庇男學生

噴精女同學 斯文大四生：很後悔幹出這樣的事

高雄從警26年巡佐看上毒蟲女友毀一切 下場GG了

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

影／國道3號貨櫃車橫翻路中 隔音牆破大洞全線交通受阻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。