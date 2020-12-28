為傳宗接代險喪命 丈夫搞不倫與小三傳性愛影音

彰化縣邱姓男子與女同事發生不倫之戀，元配提告求償300萬元，元配說她為了幫丈夫傳宗接代進行三次試管嬰兒手術才成功懷孕，生產時更險些喪命，但丈夫卻在外偷情，甚至與小三互傳性愛影音和鹹濕照片，彰化地方法院判處邱男與小三需賠償元配120萬元。

判決書指出，元配聲稱十年前結婚後因久無子嗣，丈夫和婆家就態度日趨冷淡，元配只得進行三次試管嬰兒手術而懷孕，但生產時突發心跳衰竭，導致腎臟及其他多重器官衰竭險沒命，幸好仍生下2名子女。

邱男在2018年發生車禍住院時，院方把邱男手機交給元配，她才發現丈夫至少從婚後第二年就與女同事交往，手機內更存有從2015年起和小三的鹹濕line對話和性愛影音，及小三傳給邱男的她僅穿內衣褲的性感照，男方則多次回傳其生殖器照片，兩人互稱老公、老婆與哥哥、妹妹。

元配說，婆家人早知道兩人搞不倫，婆婆甚至說她讓外面女人趁機而入，一 個大男人沒得溫暖幸福家庭，她也沒做到妻子的責任。

不過邱男和小三否認有不倫戀，邱男也否認手機內的鹹濕照片是他，邱男更說元配結婚後第三年就離家，他和元配早無夫妻之實，兩人原本各別帶一個孩子，直到2018年因買房子，考慮全家團聚，元配才又回來，小三則說她是單親媽要照顧3個小孩，無力負擔賠償金額。

但LINE的對話包括雙方常說「我愛你」，還有「我們都深愛彼此，心疼彼此，為對方做任何事都甘之如飴」、「心靈的愛再加上肉體的撫摸，真的會很硬。想要了」「一方面要看你是不是舒服的，力道對不對；那種感覺很棒。…因為你是我最深愛的女人」「輕咬著妹妹的ㄋㄋ，很興奮」。