馬英九「三中案」準備結束 過年後傳喚趙少康出庭

台北地院審理前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，今天傳喚馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清後結束準備程序，明年1月25日開庭進入審理程序，法官預計明年2月22日過年後傳喚中國廣播公司董事長趙少康出庭作證。

承審法官裁准傳喚中廣交易案買家趙少康，另裁准傳喚中國時報集團前董事長余建新、中影公司董事長郭台強作證，除「大咖」證人，全案共將傳喚約40名證人，包括中投公司內部經辦黨產業務的黨工等，預料檢、辯屆時行交互詰問程序過程應漫長。

趙少康等證人的聲請，多由張哲琛、汪海清提出，張、汪還各自傳喚對方「兩兩互證」清白，反觀馬英九的律師團並沒有替馬聲請傳喚證人。

台北地檢署偵辦「三中案」2018年7月10日起訴馬英九、張哲琛、汪海清、前立委蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、蔡的岳父洪信行6人，起訴時，檢察官建請法院對馬英九等人從重量刑。

法院分案審理後，偵查中一度被指為汪海清為求自保而錄下的交易案「保命光碟」，汪海清出庭駁 斥「光碟就是一般會議紀錄！」汪聲請勘驗光碟，勘驗費時加上全案卷證本即繁雜，致準備庭召開近1年半後才進入審理程序。

馬英九等人全部否認犯罪，除馬具卸任元首身分境管事項「特殊處理」，其餘被告被限制出境，馬英九今天出庭被詢及涉入「三中案」時，重申相信自己的清白、相信法院會公正審案。