勞動基金炒股案4人交保 高院：檢察官抗告無理

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，22日聲押統一投信副總經理闕志昌等4人，台北地院認為4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌舉證不足，裁定交保。北檢抗告，高等法院今裁定駁回。

北院裁定闕志昌250萬元交保，統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業各80、200、30萬元交保，4人均限制出境、限制住居，偵結前不得與共同被告和相關人討論本案案情。

高等法院指出，檢察官雖指闕等4人有逃亡之虞，但除了他們所涉罪名的法定刑度外，未舉出其他足以釋明有逃亡可能的證據。另外，證據已經檢察官搜索扣押，下單紀錄與作成買賣的參考資料也存在公司，不是4人所能掌控、變更，檢察官也沒指出按目前偵查階段，4人有何湮滅證據、妨害偵審的情形。

檢察官聲請羈押的理由指被告涉嫌買賣3950張股票，高院參酌可能致統一投信的虧損額度，認為原裁定諭知的具保總額達虧損額九成，又諭知被告限制住居、出境、出海，依目前偵辦進度、被告犯案手法、買賣股數、致生損害等因素考量，符合比例原則。高院認為檢察官抗告無理，今裁定駁回。

統一投信公司資深副總經理闕志昌。資料照片。記者賴佩璇／攝影。
統一投信公司資深副總經理闕志昌。資料照片。記者賴佩璇／攝影。

檢察官 勞動部

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