勞動基金炒股案4人交保 高院：檢察官抗告無理

台北地檢署偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，22日聲押統一投信副總經理闕志昌等4人，台北地院認為4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌舉證不足，裁定交保。北檢抗告，高等法院今裁定駁回。

北院裁定闕志昌250萬元交保，統一投信經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業各80、200、30萬元交保，4人均限制出境、限制住居，偵結前不得與共同被告和相關人討論本案案情。

高等法院指出，檢察官雖指闕等4人有逃亡之虞，但除了他們所涉罪名的法定刑度外，未舉出其他足以釋明有逃亡可能的證據。另外，證據已經檢察官搜索扣押，下單紀錄與作成買賣的參考資料也存在公司，不是4人所能掌控、變更，檢察官也沒指出按目前偵查階段，4人有何湮滅證據、妨害偵審的情形。