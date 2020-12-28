丟骰子賭錢爭執丟碗公重傷 2好友聚餐意外反目

桃園市鍾姓友人去年6月間，邀請好友曾姓男子、彭姓男子等人前往楊梅區1家餐廳聚餐，酒過三巡後，有人提議用碗公丟骰子比大小賭錢娛樂，曾男、鍾男因賭誰屬爭執，曾男將賭具碗公丟出，不慎擊中鍾男左眼重傷、視力僅剩0.15，鍾男憤而提告，桃園地檢署今天偵結，曾男依過失傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，48歲曾男與邀宴主人鍾男2人原是好友，去年6月1日中午，鍾邀請曾男、彭男等人在楊梅1家餐廳包廂聚餐喝酒，之後有人提議用碗公丟骰子賭博娛樂，每次下注100元，在場人士輪流做莊，不料曾、鍾2人因為一次賭金誰屬爭執，曾突然將賭具碗公丟出，不慎擊中鍾左眼球，造成鍾左眼重傷害，視力剩下0.15。

鍾男認為，曾男徒手將碗公丟出擊中他的左眼球，造成他的左眼視力重傷害。曾男供承他與鍾男聚餐玩骰子發生爭執、但否認拿碗公丟鍾男傷害。彭男作證指出，曾、鍾2人酒後賭錢中爭執，鍾將錢拿走，曾認為贏錢卻被拿走，不服氣甩碗公不慎擊中鍾男。