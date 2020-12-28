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掏空36億喊3500萬交保遭法官駁回 張綱維將在看守所過年

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

遠東航空公司董事長張綱維涉掏空資產36億元羈押中，台北地院日前提解張開庭，調查有無延押必要；張聲請以3500萬元具保停押，合議庭審酌評議，今天駁回聲請案，裁定張綱維自今年12月30日起延長羈押2月，依此裁定張將在台北看守所過年。

本月23日法院召開訊問庭時，張綱維聲稱已退還消費者機票錢1億多元，員工欠薪也清償完畢，而他母親已經癌末，盼能交保返家陪伴母親；張說，他接手遠航後散盡家財，也無犯罪所得，否則早就可以辦保出獄。

張綱維的律師於訊問庭中則主張，張已與遠航簽署和解書，也湊到3500萬元現金，遠航目前不動產拍定價是10億元，後續不動產鑑價也超過17億元，2筆項款應可清償張綱維積欠的債務，認為張目前有必要在外面處理債務事宜。

事實上，張綱維被台北地檢署起訴、移審法院之初，承審法官一度裁定張以2000萬元人保、8000萬元現金共1億元交保，不過，張卻久久無法籌得，又被法官更改前次1億元的交保裁定，改裁定張綱維羈押到本月月29日。

遠東航空公司董事長張綱維（右）。圖／報系資料照片
遠東航空公司董事長張綱維（右）。圖／報系資料照片

遠航 債務

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