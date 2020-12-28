殺鐵警、斷母頭案催生「緊急監護」 確定前可執行

鐵警李承翰遭鄭姓乘客刺腹殉職，嘉義地院判鄭無罪，強制就醫5年；男子梁崇銘吸毒弒母並砍她頭顱，台灣高等法院認定梁當時已無辨識能力，改判無罪、責付桃園市衛生局。這些判決都引發議論與民眾不安，司法院院會今通過刑事訴訟法關於緊急監護修正草案，未來如判決監護，裁判得併命於確定前執行。

司法院表示將盡快送行政院會銜，待立法院審議。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，患有疾病的被告本質是病患，目前偵查中監護、判決前監護有保安處分執行法，司法院增訂緊急監護相關程序規範；判決監護在刑法第87條已有審判程序規範可循，現增訂裁判得併命於確定前執行。司法院院會新增訂的條文計有7條。

彭幸鳴說，過去雖然有相關規定，但檢察官和法官非常少用到，現在將法條、制度明確化，以提供被告治療和監督保護，並預防對社會安全的危害。彭說，修正確立偵、審程序中的監護宣告，是要讓司法體制多一項選擇，對精神疾病患者除了羈押強制處分外，可以選擇具有治療性質的監護處分，讓社會安全網多一層保障。

未來修法後，被告於偵查中或法院判決前，經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得適用緊急監護制度。法院裁定緊急監護，必要時得命將到庭的被告連同裁定書及應備文件，即時解送檢察官執行。

偵查中，檢察官未來得聲請緊急監護，審理中於判決前檢察官得聲請或法院得依職權，由法院裁定1年以下之緊急監護期間；若需延長，需由法院裁定，每次不得超過6個月，緊急監護期間累計不得超過5年。