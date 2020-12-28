母癌末交保夢碎 北院裁定張綱維繼續羈押2個月

遠航董事長張綱維涉嫌違反證交法案遭羈押，羈押期將至，張綱維日前在延押庭表示，母親罹患肺腺癌末期，請求法官以3500萬元交保。北院今天裁定張綱維繼續羈押2個月。

張綱維被控侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，台北地檢署今年7月依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑，全案移審後，北院裁定繼續羈押。

北院10月間原本裁定張綱維以1億元交保，但張綱維覓保無著。北院裁定延長羈押2個月，將於12月底到期。北院23日召開延押庭。張綱維庭訊時表示，母親罹患肺腺癌末期，只有他一個親人，希望能儘早離開看守所陪伴母親，盡最後的孝道。張綱維指出，已籌措備妥3500萬元現金，請求法官以3500萬元交保。

北院今天下午裁定，張綱維自12月30日起延長羈押2個月，並駁回張綱維具保停止羈押的聲請。