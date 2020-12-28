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彰化國民法官模擬法庭 年輕族群參與國民法官意願高

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

國民法官法2023年正式上路，彰化地方法院最近辦理國民法官模擬法庭，法院發言人紀佳良法官表示，國民法官制度是為了讓審判體制更接地氣，模擬案例是一名有憂鬱症的男子勒斃其妻，但發現男子是因妻子外遇並要求離婚，男子一時情緒失控，犯下大錯，國民法官最後將男子判刑11年。

紀佳良說，國民法官法2年後將實施，法院需進行前置作業，以便實施後國民法庭能運作流暢，彰化地方法院首度委由縣府民政局隨機抽選出300名年滿23歲、設籍滿4個月以上符合資格者，經通知後，其中有42位備選國民法官報到，再由報到的國民法官中抽選20位進行詢問，最後選出6名國民法官及2名備位國民法官。

首場參與的國民法官年齡介於26歲到51歲間，來自各行各業，紀佳良說，希望在國民法官制度中將社會多元價值觀點帶進法院的理念，此次的國民法官均有大學以上學歷，其中3名在30歲以下，顯示年輕族群很願意參與公共事務本月24、25日已辦理過國民法官模擬法庭，並實際運作「起訴狀一本」、「卷證不併送」等新制。

紀佳良說，首場國民法官模擬法庭案例是一位楊姓男子因妻子外遇及要求離婚，兩人爭吵後一時情緒失控，先以鐵條毆擊其妻頭部，再用皮帶將其妻勒斃，被告主張他是因為長期隱忍，情緒受壓抑而罹患憂鬱症，一時情緒爆發無法控制才殺害其妻，辯護人因此主張被告行為時因精神障礙而導致辨識行為違法的能力顯著減低，主張應依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

法院也邀請彰化基督教醫院精神科主治醫師王俸鋼擔任鑑定證人到庭作證，接受檢辯雙方交互詰問及法官、國民法官訊問，最後評議結果認為被告行為時的精神狀態尚不符合減刑規定。

紀佳良說，此案依殺人罪判刑，依國民法官法規定，若要判處死刑，包括三名法院法官3票和國民法官6票，9票中需達6票以上、且其中包含至少一名法官才能判死刑， 9票過半才能判無期。

此次模擬法庭最後評議結果法官及國民法官依殺人罪將被告判刑11年，而此真實案例原判15年。

國民法官法2023年正式上路，彰化地方法院最近首度辦理國民法官模擬法庭，最後選出6名國民法官及2名備位國民法官，來自各行各業，希望將社會多元價值觀點帶進法院。圖／彰化地院提供
國民法官法2023年正式上路，彰化地方法院最近首度辦理國民法官模擬法庭，最後選出6名國民法官及2名備位國民法官，來自各行各業，希望將社會多元價值觀點帶進法院。圖／彰化地院提供

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