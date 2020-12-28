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2021年想換車？ 台北分署下周拍賣1輛Volvo V90

聯合報 / 記者王聖藜／即時報導

法務部行政執行署2021年1月5日照例舉辦全國「123聯合拍賣會」，台北分署將提供一輛瑞典進口Volvo V90旗艦旅行車，並提供珍珠項鍊、書法名家陸常的卷軸及不動產拍賣與變賣。

台北分署今天表示，拍賣品Volvo V90旗艦旅行車出廠只有3年多，行駛里程約8萬3000公里，有意在新年換車的民眾可到台北分署投標，其餘拍賣動產還包括陸常等名家的書法卷軸、名牌精品、服飾配件及太陽眼鏡等。

台北分署說，本次共有2筆建物、35筆土地進行拍賣，不動產包括台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場的6個停車位，以及台北市文山區下崙路30巷內的3房公寓；土地部分有台北市文山區、松山區、萬華區、新北市新店區、石碇區、深坑區等物品，歡迎民眾投標應買。

台北分署即將拍賣的Volvo V90旗艦旅行車。圖／台北分署提供
台北分署即將拍賣的Volvo V90旗艦旅行車。圖／台北分署提供

拍賣會

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