2021年想換車？ 台北分署下周拍賣1輛Volvo V90

法務部行政執行署2021年1月5日照例舉辦全國「123聯合拍賣會」，台北分署將提供一輛瑞典進口Volvo V90旗艦旅行車，並提供珍珠項鍊、書法名家陸常的卷軸及不動產拍賣與變賣。

台北分署今天表示，拍賣品Volvo V90旗艦旅行車出廠只有3年多，行駛里程約8萬3000公里，有意在新年換車的民眾可到台北分署投標，其餘拍賣動產還包括陸常等名家的書法卷軸、名牌精品、服飾配件及太陽眼鏡等。