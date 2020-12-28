泵浦車代檢廠涉勾結黃牛行收賄 貪汙罪追加起訴4人

順盈汽車代檢廠負責人林世聰等人，涉嫌勾結黃牛吳國誠等人，指示檢驗員拿出反光片不當干擾檢驗設備，又以選手車替代、手動更改數據等方式，讓不合格的泵浦車通過檢驗。士林地檢署偵結，全案依貪汙治罪條例公務員違背職務行收賄罪嫌，追加起訴4人，緩起訴34人。

陽明山仰德大道2017年間，爆發混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死8傷慘劇，士林檢署從中擴大偵辦，追查全台多家代檢廠不實驗車弊案，代檢廠與黃牛勾結涉嫌行收賄，護航問題泵浦車。

今年6月，士檢依貪汙行收賄罪嫌起訴特威力、鴻湧、維邦等3家代檢廠負責人和黃牛等7人，其餘檢驗員、車主等30餘人不起訴。

檢方從黃牛涉案部分再度勾稽發現，順盈代檢廠涉嫌用相同手法包庇問題泵浦車，負責人58歲林世聰涉嫌指示48歲簡傳修和陳姓檢驗員，分別拿出預先準備的白色長方形塑膠反光片「不當干擾」地磅周圍的紅外線感應器，不實取值各軸軸重數據。

檢驗員涉嫌用選手車代替，虛偽比對引擎號碼或車身號碼，或人工計算空車重量，得出的空車重量分配到各軸軸重，再把虛偽的軸重數據告知代檢廠其他員工，手動輸入假數據至檢驗系統副程式等，包庇護航超重的車輛通過檢驗。

檢方查出，問題泵浦車車主分別支付萬元給57歲黃牛吳國誠，吳交付每車6至8千元給53歲維修泵浦車的翁嘉祥，翁再交付每車1500至3千不等現金，賄賂順盈林姓負責人，對價作為指示簡姓檢驗員「不實驗車」；每驗完3、4輛車，翁會交付1千元給簡。