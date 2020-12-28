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老翁上591拍賣得標國民黨新竹黨產 貸款不成怒控江啟臣

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

一名王姓老翁在591拍賣網上看到國民黨出售位於新竹老舊房舍黨產，便投標成功並向銀行辦理房貸，豈料銀行不給他以建物設定抵押，貸款失敗後怒控國民黨主席江啟臣涉嫌詐欺。台北地檢署調查後，今依罪嫌不足，給予江不起訴處分。

國民黨黨產遭行政院黨產會認定為不當取得，依法禁止處分，因此資產全數被凍結，或是必須有法定正當事由才可申請處分。國民黨為籌措黨工資遣費等款項，標售各地的土地及房舍以支付相關開銷。

國民黨主席江啟臣自去年6月間則表明期盼「黨產歸零」全數捐出作公益，但黨產會不肯，國民黨呼籲黨產會重啟協商，並宣示要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或其他公益單位。

今年10月28日，前黨產會主委、國安會秘書長顧立雄在「不當黨產公民研討會—親愛的朋友什麼時候要還錢」開幕記者會中說，國民黨確實曾設法實現黨產歸零的主張，但終究到現在還未達成。

國民黨則回應，雙方曾進行三次行政協商，但黨產會對於國民黨表示願將黨產捐作公益一事，皆持否定的態度，強調黨產一定要「收歸國有」，本應保持公正客觀的黨產會早已主觀認定國民黨黨產都是不當取得，國民黨無法接受。

釋字793黨產釋憲後，包括婦聯會、中投與新裕台兩公司被認定為附隨組織及移轉等黨產相關案件，也重新開準備程序庭，將於明年陸續開庭。國民黨財務捉襟見肘，持續標售全國各地的不動產。

檢方調查，國民黨今年4、5月間在591拍賣網上刊登要拍賣新竹縣新埔鎮泰陽段一處建物（疑似曾經是服務處的歷史建物），底價215萬元。一名年約70歲的王姓老翁見狀，決定出馬投標也順利成功並支付保證金。

爾後，王翁去銀行辦理房貸，銀行認為王翁僅擁有建物所有權並不包括土地，因此不讓他設定抵押，導致貸款失敗。王翁認為，明明591上面就有試算每月貸款額度，表示這標的是可以辦理貸款，是國民黨廣告不實，怒控黨主席江啟臣涉嫌詐欺。

檢方傳喚負責處理黨產拍賣專責人員作證，了解來龍去脈，認為江啟臣雖是黨主席但實際上並不管理這些細節事務，為避免侵害被告人權，沒必要傳喚江到案說明，依刑事訴訟法規定逕為不起訴處分。

一名王姓老翁在591拍賣網上看到國民黨出售位於新竹老舊房舍黨產，便投標成功並向銀行辦理房貸，豈料銀行不給他以建物抵押，貸款失敗後怒控國民黨主席江啟臣涉嫌詐欺。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴江。圖／本報資料照
一名王姓老翁在591拍賣網上看到國民黨出售位於新竹老舊房舍黨產，便投標成功並向銀行辦理房貸，豈料銀行不給他以建物抵押，貸款失敗後怒控國民黨主席江啟臣涉嫌詐欺。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴江。圖／本報資料照

黨產會 國民黨 江啟臣

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