快訊

中職／12年前無緣披黃衫 倪福德將赴兄弟隨隊測試

新增8例新冠境外移入！英航班127人檢驗結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

辣椒水噴臉虐童7年 補習班負責人重判3年10月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市某補習班女負責人林漢凌、女師劉蕓德、金智儀3人被台北地檢署指控長期虐待男童，犯罪時間長達7年，造成男童罹患創傷後壓力症候群，依妨害幼童發育等罪嫌起訴；台北地院審理，今天重判主要被告林漢凌有期徒刑3年10月。

同案，劉蕓德依成年人故意對未成年人犯傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元；金智儀認罪，依成年人故意對未成年人犯傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑4年，提供90小時義務勞務，3人的刑度皆可以上訴。

2006年2歲半男童赴補習班上學，先後被凌虐長達7年，檢方調查，男童曾被壓頭塞進裝滿冷水的水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空的處罰「桂河大橋」，此外，男童冬天被沖冷水、另被處罰抓住雙腳、頭下腳上旋轉的「人體風火輪」。

依檢方起訴資料，林漢凌於其他孩童上課時間，指被害男童的母親在醫院上班，男童除了手上有病毒外，尿尿有細菌，逼男童全天戴著口罩坐在教室外，禁止他喝水、吃飯、上廁所，還逼迫男童吞下已長滿黴菌的點心、以辣椒水噴男童的臉、讓男童穿上女裝。

台北地院2017年3月開庭時，林漢凌否認直接照顧男童，辯稱學童是由各班導師帶班；她稱，校園內並沒有置放「愛的小手」，再辯稱男童頭部有撕裂傷，與凌虐無關，是男童自己爬上CD櫃被收音機砸到負傷。

劉蕓德辯稱，他很少接觸男童，事實上，也沒有實際負責男童班上的導師工作，否認檢方指控她涉犯妨害幼童發育罪罪名。

3名被告中唯一認罪的金智儀開庭聲稱，是林漢凌指使她虐童，承認處罰男童半蹲、叫男童脫光後用冷水沖身體；金女稱，她曾拿林漢凌帶來的東西給男童吃，但不知是壞掉的牛奶與餿水；金智儀說，處罰男童時林漢凌在場，她無法想像自己為何要聽林漢凌的話。

傷害罪 虐童 補習

延伸閱讀

嚇阻陸抽砂船 擬修法重判7年

華南「土地婆」丈夫想做無本生意 14年挪上億二審重判

家長控訴兒子遭補習班老師辱罵推倒 證據不足老師免罰

台大、北一女偷拍客 重判4年

相關新聞

進清潔隊工作要價百萬元起跳 北港鎮長蕭永義起訴續押

雲林地檢署偵辦雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇等人涉嫌以120萬元到150萬元「販賣職務」，透過白手套收受合計達7...

永豐銀前理專涉侵占9千萬元 北檢依違反銀行法等罪起訴

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2007年至去年間，欺騙前岳母、前妻及老客戶共10人，不法所得近9000萬元。台北地檢...

老翁上591拍賣得標國民黨新竹黨產 貸款不成怒控江啟臣

一名王姓老翁在591拍賣網上看到國民黨出售位於新竹老舊房舍黨產，便投標成功並向銀行辦理房貸，豈料銀行不給他以建物設定抵押...

辣椒水噴臉虐童7年 補習班負責人重判3年10月

台北市某補習班女負責人林漢凌、女師劉蕓德、金智儀3人被台北地檢署指控長期虐待男童，犯罪時間長達7年，造成男童罹患創傷後壓...

渣男誆母生病、父車禍還詐死 騙2女得手789萬元遭訴

涉嫌多次戀愛詐騙的趙姓男子，2015年起2年半涉詐騙張姓女子和張女父親多達47次，得手2212萬餘元遭起訴。不料，趙再度...

雲縣府2地政員涉貪案起訴 復職生效但尚在休假中

雲林檢調偵辦雲林縣政府地政處公務員涉貪案，雲林地院裁定陳姓、張姓承辦人員羈押禁見，經雲林地檢署偵查終結提起公訴，並由法官...

影／醉女KTV高喊「我的包呢」 兩幫人馬口角驚動警

台中市第五警分局在今天清晨5時許獲報，北屯區崇德路一家KTV有酒客衝突，警方到場時一名馮姓酒客不斷朝著其他酒客、警員咆哮...

查警員涉包庇毒蟲調包尿液案 北市府政風人員竟洩密

台北市政府吳姓政風人員，2018年調查一起員警疑似調包毒販尿液案，卻洩漏偵查秘密給中正二分局許姓督察組長。吳男否認犯罪，...

男子酒醉砸毀前市議員經營魚湯店 違反社維法判罰5千

台南市陳姓男子被控今年11月9日醉酒後涉嫌手持店家椅子投擲，造成前市議員唐瑞明經營虱目魚湯店玻璃門、鐵捲門、椅子、食品毀...

名律師葉慶元批紙風車拿政府錢挨告 罪嫌不足獲不起訴

紙風車文教基金會不滿遭律師葉慶元混淆專業收入和公益演出，導致捐款者想照顧孩子心意被負面輿論撕裂，去年8月8日控告葉涉嫌妨...

詐1萬多出國考察費 屏縣議員陸月嬌資格飛了

屏東縣議員陸月嬌2016年間訛詐屏東縣議會1萬2500元出國考察交通費，高等法院高雄分院9月1日依貪汙治罪條例判她2年徒...

雙子星收賄案 前議員賴素如周三發監執行

台北市前議員賴素如被控利用職權，以護航太極雙星取得雙子星大樓開發案為由索賄。最高法院依貪汙罪判處7年6月定讞，隨即通知檢...

熱門新聞

男騎機車上國道遭三車輾過死亡 家人：他已離家多年失聯

女大學生圖書館睡覺遭射精 控校方想包庇男學生

獨／多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

國中生與家人爬北得拉曼 因想上廁所脫隊不慎走失

影／台南鹽水家具行深夜全面燃燒 300坪鐵皮屋淪火海

影／國道3號貨櫃車橫翻路中 隔音牆破大洞全線交通受阻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。