辣椒水噴臉虐童7年 補習班負責人重判3年10月

台北市某補習班女負責人林漢凌、女師劉蕓德、金智儀3人被台北地檢署指控長期虐待男童，犯罪時間長達7年，造成男童罹患創傷後壓力症候群，依妨害幼童發育等罪嫌起訴；台北地院審理，今天重判主要被告林漢凌有期徒刑3年10月。

同案，劉蕓德依成年人故意對未成年人犯傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元；金智儀認罪，依成年人故意對未成年人犯傷害罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑4年，提供90小時義務勞務，3人的刑度皆可以上訴。

2006年2歲半男童赴補習班上學，先後被凌虐長達7年，檢方調查，男童曾被壓頭塞進裝滿冷水的水桶、長時間半蹲、交互蹲跳、跨椅懸空的處罰「桂河大橋」，此外，男童冬天被沖冷水、另被處罰抓住雙腳、頭下腳上旋轉的「人體風火輪」。

依檢方起訴資料，林漢凌於其他孩童上課時間，指被害男童的母親在醫院上班，男童除了手上有病毒外，尿尿有細菌，逼男童全天戴著口罩坐在教室外，禁止他喝水、吃飯、上廁所，還逼迫男童吞下已長滿黴菌的點心、以辣椒水噴男童的臉、讓男童穿上女裝。

台北地院2017年3月開庭時，林漢凌否認直接照顧男童，辯稱學童是由各班導師帶班；她稱，校園內並沒有置放「愛的小手」，再辯稱男童頭部有撕裂傷，與凌虐無關，是男童自己爬上CD櫃被收音機砸到負傷。

劉蕓德辯稱，他很少接觸男童，事實上，也沒有實際負責男童班上的導師工作，否認檢方指控她涉犯妨害幼童發育罪罪名。

3名被告中唯一認罪的金智儀開庭聲稱，是林漢凌指使她虐童，承認處罰男童半蹲、叫男童脫光後用冷水沖身體；金女稱，她曾拿林漢凌帶來的東西給男童吃，但不知是壞掉的牛奶與餿水；金智儀說，處罰男童時林漢凌在場，她無法想像自己為何要聽林漢凌的話。