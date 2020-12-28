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渣男誆母生病、父車禍還詐死 騙2女得手789萬元遭訴
涉嫌多次戀愛詐騙的趙姓男子，2015年起2年半涉詐騙張姓女子和張女父親多達47次，得手2212萬餘元遭起訴。不料，趙再度在交友軟體詐騙陳姓女子，這次一人分飾多角，詐騙自己死亡，詐過戶稅和稅捐，1年多來又得手789萬餘元。士林地檢署偵結，依詐欺取財罪嫌起訴。
起訴指出，45歲趙男在交友軟體認識陳女，詐稱未婚「以結婚為前提和陳交往」2017年3月至10月間，陸續用父母出國、阿嬤往生辦後事、母親住加護病房開刀、父親出車禍急需資金等不實理由，詐騙陳匯款99次，得手不法金額高達785萬2735元。
趙在2018年6月至2019年1月間，又用通訊軟體「1人分飾多角」假冒其姐夫、黃律師等人，向陳女詐騙「趙因生病死亡」須匯出款項用來支付過戶財產的過戶費及稅捐，使陳女陷於錯誤又匯款6次共4萬元。
趙透過網路交友軟體涉詐騙遭訴，不僅一次，趙涉嫌在2015年間，假扮台哥大公司的行銷副總，詐騙張女和其張女父親，以員工紅利認購股權，宏達電股票、投資海苔生意等理由，2年半來共計詐騙張等2人，多達47次，詐騙得手2212萬3500元，遭士檢依戶籍法、詐欺取財罪嫌起訴。
檢察官認定，趙詐騙陳女共得手789萬2735元，依詐欺取財罪嫌提起公訴，因累犯建請加重其刑。
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