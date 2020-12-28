進清潔隊工作要價百萬元起跳 北港鎮長蕭永義起訴續押

雲林地檢署偵辦雲林縣北港鎮鎮長蕭永義、清潔隊長蘇志勇等人涉嫌以120萬元到150萬元「販賣職務」，透過白手套收受合計達750萬元，讓6人順利進入清潔隊擔任清潔隊員，全案偵查終結今天以貪汙罪嫌起訴，已被羈押一個多月的蕭永義，今天法官再以勾串滅證之虞裁定續押，不法獲得職務的清潔隊員也將面臨失去工作。

雲林地檢署指出，北港鎮長蕭永義為償還競選期間的債務，以及日常紅白帖支出，在上任後約半年，從去年5、6開始，即透過蔡姓商人為白手套，涉嫌以120萬元、150萬元不等代價，分批買賣清潔隊隊員的正式職缺。

檢察官說，蕭永義分兩批收受購款，分別有蔡、蘇、蔡、蔡、陳及許等6人，合計收受750萬元賄賂，涉嫌賄絡的人員已坦承，並被以五萬到十萬元不等交保，全案今天偵查終結提起公訴。

在押的蕭永義及蔡姓商人，今天同時移審雲林地方法院，經法官訊問後，認為鎮長蕭永義涉及以職務收受金錢賄賂，犯罪嫌疑重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，裁定繼續羈押；蔡姓商人則交保30萬元。