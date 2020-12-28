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雲縣府2地政員涉貪案起訴 復職生效但尚在休假中

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

雲林檢調偵辦雲林縣政府地政處公務員涉貪案，雲林地院裁定陳姓、張姓承辦人員羈押禁見，經雲林地檢署偵查終結提起公訴，並由法官訊後，裁准陳員交保候傳，張員限制住居；兩人案發即遭雲林縣政府停職，據了解本月25日復職生效，由於尚有特休假未休完，兩人目前正在休假中。

雲林地檢署檢察官黃立夫指揮法務部調查局雲林縣調查站，偵辦雲林縣政府地政處兩名公務員，辦理古坑、土庫、褒忠、北港、東勢等鄉鎮農村社區、農地重畫區建設工程及農路、排水路建設及改善工程採購案，涉嫌收受廠商賄賂和喝花酒等不法犯行。

地檢署指出，陳員及張員涉違反貪汙治罪條例收受賄賂等罪，已偵查終結提起公訴，在押被告移審雲林地方法院，經法官訊問後，認為被告陳員犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，裁准新台幣20萬元交保候傳，被告張員則命限制住居。

據了解，23日晚間地檢署將兩名涉案公務員飭回，24日起訴，偵查期間兩人雖遭縣政府停職，但仍具公務員資格，25日陳、張兩人依規定申請復職，縣府人事單位依程序也已簽准復職、當日生效。

縣府地政處表示，兩員因仍有特休假未請完，目前皆在請假中，尚未返回工作崗位，內部業務調整再議；惟府內法治教育則持續宣導、強化，要求公務人員務必恪守廉政倫理規定。

雲林縣政府地政處2名公務員涉貪案偵查終結，兩人復職生效、目前請假中。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府地政處2名公務員涉貪案偵查終結，兩人復職生效、目前請假中。記者陳苡葳／攝影

公務員

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