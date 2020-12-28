影／醉女KTV高喊「我的包呢」 兩幫人馬口角驚動警

台中市第五警分局在今天清晨5時許獲報，北屯區崇德路一家KTV有酒客衝突，警方到場時一名馮姓酒客不斷朝著其他酒客、警員咆哮「你給我跪下」，因經警員勸阻不聽，遭噴辣椒水後，帶回依社維法偵辦，據查，兩邊酒客口角疑因一名嫩女在現場尋找遺失的包包而已，過程中因音量大，才會引來馮不快而起糾紛。

據查，台中市北屯區崇德路的一家KTV，在今天清晨5時許傳出酒客糾紛，起因是一名女子與朋友在KTV歡唱喝酒後，因自己攜帶的包包遺失，因此在門口附近，高分貝呼喊「我包包不見了，有誰看到我的包包」，女子的友人也幫忙在地面尋找，未料另一群酒客正好也散場，聽到女子詢問，十分不滿，雙方因此起口角衝突。

涉案的馮姓男子（22歲）因在警方到場後，仍因酒精催化，不節制自己的情緒，不斷高聲咆哮，還對著警員直說，「我不是跟你說話，你給我跪下」等語，因警員數度制止不聽，使用辣椒水制伏，並將馮送醫後，依違反社會秩序維護法罪函辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康