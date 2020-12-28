永豐銀前理專涉侵占9千萬元 北檢依違反銀行法等罪起訴

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2007年至去年間，欺騙前岳母、前妻及老客戶共10人，不法所得近9000萬元。台北地檢署調查後，今依違反銀行法背信、洗錢防制法、刑法侵占、偽造文書、詐欺取財等罪將他起訴。

前年有立委爆料，永豐銀行理專涉盜領客戶存款。永豐銀當時表示，8月19日發現忠孝分行游朝旭理專與客戶疑有資金異常交易往來，除立即通報主管機關，同步啟動內部查核流程並報警處理，也先將游暫停職務配合調查。

北檢分案後，去年8月20日晚間傳喚游朝旭到案。據悉，游辯稱挪用資金都有知會客戶、否認侵占。檢察官鍾維翰訊後依涉業務侵占等罪嫌，命限制出境、出海及住居。

今年2月19日，檢調索游男住處並約談游及兩名證人到案。檢方調查，游男有長期投資習慣，但財力不足，為取得更多資金加以投資，於2007年11月至2016年9月間，向吳姓前岳母及許姓前妻佯稱買基金等理財商品，可享有身為銀行職員的手續及管理費優惠。

母女倆上當，匯款1190萬元至游男帳戶，他再將款項轉做個人期貨投資籌碼虧損殆盡，為掩護犯行而偽造「歸戶損益查詢作業—基金」表，上顯示摩根環球高收益等情形，並私自蓋用銀行圓戳章後，取信母女倆。

游男為取得更多資金，向蘇姓女客戶誆稱有一群理專有管道得知法拍屋訊息，已幫10幾個老人投資並每月固定給付6萬2500元利息，讓蘇同意於2012年12月25日起陸續分次交付款項，游男至今未歸還500萬元。

游男見蘇婦的李姓女兒欠缺投資理財常識，誆稱有一群不同領域專業菁英可精準預測市場，且操作多年，騙她交付款項至今未歸還1200萬元。游還擅自申請前岳母的網路銀行，將基金內2萬8030元轉自個人帳戶。