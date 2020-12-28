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查警員涉包庇毒蟲調包尿液案 北市府政風人員竟洩密

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

北市政府吳姓政風人員，2018年調查一起員警疑似調包毒販尿液案，卻洩漏偵查秘密給中正二分局許姓督察組長。吳男否認犯罪，辯稱自己在辦案，推稱是督察組長洩密。台北地檢署調查後，今依洩密罪將他起訴。

檢方調查，新北地檢署檢察官偵辦一件毒品案，經監聽發現毒販打電話給母親說有叫弟弟調包他的尿液。檢調懷疑中正二分局某派出所的承辦員警疑似包庇毒販，請台北市政府政風處調查，由吳承辦。

吳姓政風人員先去中正二分局找許姓督察組長，要求調閱監視器畫面及尿液監督紀錄。許詢問為何？希望知道詳情，以便向分局長報告。吳遂一五一十地陳述過程。事後，許便向分局長報告此事，並質問該名員警有無調包一事。

2018年5月9日，督察室依照紀錄確認該名員警沒有調包，還他清白。5月11日，該名員警寄抱怨信去署長信箱，並上NPA署長室臉書爆料自己不分青紅皂白被調查，造成他名譽受損。

由於該名員警詳細敘述偵辦過程，恐有洩密之虞，法務部廉政署主動分案偵辦。據了解，吳姓政風人員到案後否認不法，辯稱自己在辦案，許姓組長後續的做法與他無關，許才是洩密。

檢方認為，吳是經指揮偵辦員警疑似包庇毒蟲案，保密義務就是到他為止，「已經洩漏出去的秘密就不是秘密」，所以許姓組長並無刑責，今依洩密罪起訴吳男。

台北市政府吳姓政風人員，2018年調查一起員警疑似調包毒販尿液案，卻洩漏偵查秘密給中正二分局許姓督察組長。吳男否認犯罪，台北地檢署調查後，今依洩密罪將他起訴。圖／本報資料照。
台北市政府吳姓政風人員，2018年調查一起員警疑似調包毒販尿液案，卻洩漏偵查秘密給中正二分局許姓督察組長。吳男否認犯罪，台北地檢署調查後，今依洩密罪將他起訴。圖／本報資料照。

北市 監視器 新北

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