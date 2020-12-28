男子酒醉砸毀前市議員經營魚湯店 違反社維法判罰5千

台南市陳姓男子被控今年11月9日醉酒後涉嫌手持店家椅子投擲，造成前市議員唐瑞明經營虱目魚湯店玻璃門、鐵捲門、椅子、食品毀損，警方依違反社會秩序維護法將陳移送台南地院台南簡易庭裁罰，法官認為陳藉端滋擾公司行號，裁定罰鍰5千元。

警方調查，今年11月9日凌晨3點15分，陳姓男子（30歲）因酒醉後，進入台南市前議員唐瑞明位於安南區海佃路店內說要點餐，唐瑞明表示食材尚在準備中，陳轉頭離去，不料15分後卻2度闖入，丟擲店內椅子，砸毀大門玻璃與桌椅及食品 ，唐瑞明左手臂、右腳受傷，對於受傷部分，唐未提出傷害告訴。

全案經台南市警三分局依涉嫌違反社會秩序維護法，將陳姓男子移送台南地院台南簡易庭裁罰，法官認為陳藉端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入場所，判處罰鍰5千元。

法官指出，社會秩序維護法第68條第2款定，按藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者，處3天以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。