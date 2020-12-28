男子酒醉砸毀前市議員經營魚湯店 違反社維法判罰5千
台南市陳姓男子被控今年11月9日醉酒後涉嫌手持店家椅子投擲，造成前市議員唐瑞明經營虱目魚湯店玻璃門、鐵捲門、椅子、食品毀損，警方依違反社會秩序維護法將陳移送台南地院台南簡易庭裁罰，法官認為陳藉端滋擾公司行號，裁定罰鍰5千元。
警方調查，今年11月9日凌晨3點15分，陳姓男子（30歲）因酒醉後，進入台南市前議員唐瑞明位於安南區海佃路店內說要點餐，唐瑞明表示食材尚在準備中，陳轉頭離去，不料15分後卻2度闖入，丟擲店內椅子，砸毀大門玻璃與桌椅及食品 ，唐瑞明左手臂、右腳受傷，對於受傷部分，唐未提出傷害告訴。
全案經台南市警三分局依涉嫌違反社會秩序維護法，將陳姓男子移送台南地院台南簡易庭裁罰，法官認為陳藉端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入場所，判處罰鍰5千元。
法官指出，社會秩序維護法第68條第2款定，按藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入場所者，處3天以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。
裁定書說，所謂「藉端滋擾」，指行為人有滋擾場所的本意，而以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許合理範圍，擾及場所安寧秩序致難以維持或回復者。陳所為違反社會秩序維護法第68條第2款，藉端滋擾公司行號。審酌陳違反手段、違反義務程度以及所生危害，量處其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言