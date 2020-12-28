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名律師葉慶元批紙風車拿政府錢挨告 罪嫌不足獲不起訴
紙風車文教基金會不滿遭律師葉慶元混淆專業收入和公益演出，導致捐款者想照顧孩子心意被負面輿論撕裂，去年8月8日控告葉涉嫌妨害名譽。台北地檢署查出，紙風車基金會與劇團各自有接政府標案，葉當時發言是針對紙風車，沒特定是哪一部分，今依罪嫌不足，不起訴。
去年8月5日，紙風車劇團自認遭台中市政府刁難，取消週末兩場演出行程。執行長李永豐受訪說，全台巡迴13年、服務148萬孩子，費用全靠自力募款而來「沒拿過公家機關一毛錢」。
6日，葉慶元在臉書上發文，2001年起，紙風車一共拿了170個標案，總金額三億六千八百萬，更神奇的來了，近五年紙風車拿到的標案金額暴增，達1億7千萬，近過去總和的一半，「你還敢說「沒拿過公家機關一毛錢？」
紙風車反駁葉惡意混淆「專業收入」和「368兒童藝術工程公益」，由副執行長張敏宜出面提告。她按鈴控告後情緒激動、數度哽噎說，這對眾多捐款者、志工不公平，「13年來，這種天氣我們在戶外做什麼？」捐款資料都放官網，可查證。
張敏宜哭喊：「我今天爆炸了！」13年來319個鄉鎮至少走兩回，「風吹日曬雨淋，請不要污衊參與者！」她泣訴，沒有錯過任何一個鄉鎮「我們哪裡來的藍綠呢？你告訴我！」
不管鄉鎮縣市長是藍是綠是紅是黑都至少走兩回，已演出684場，13年來沒有停過。「我們應該要勇敢，因為所有捐款者都爆炸了！」葉於臉書回應：「事實本身不構成誹謗。」據了解，他庭訊時辯稱自己不需要區分紙風車財務來源，是紙風車要自己澄清。
檢方查出，紙風車基金會與劇團各自有接政府標案，「368兒童藝術工程公益」專為公益募款，葉當時發言是針對紙風車，沒特定是哪一部分，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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