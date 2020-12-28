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詐1萬多出國考察費 屏縣議員陸月嬌資格飛了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

屏東縣議員陸月嬌2016年間訛詐屏東縣議會1萬2500元出國考察交通費，高等法院高雄分院9月1日依貪汙治罪條例判她2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年，並向公庫支付20萬元。陸婦上訴，認為緩刑太久，且對褫奪公權部分有意見；最高法院認為她主張無理而駁回。陸月嬌雖不用坐牢，但失去議員資格。

62歲的陸月嬌是屏東縣第18、19屆縣議員，屏東地院原依公務員利用職務機會詐取財物罪判她3年8月徒刑，褫奪公權2年，並沒收犯罪所得，刑度遠較確定判決重。

屏東縣議會每位議員2016年可報10萬元內的出國考察費，但交通費部分須檢據覈實報支。陸月嬌同時也是屏東縣內埔地區農會的會員代表，內埔農會委由福瑞旅行社承辦同年3月2日至6日的中國蘇杭行程，農會全額補助。陸婦與福瑞旅行社屏東分公司副理林彥文共謀，她要求林開立記載1萬2500元機票款的收據，向縣議會申領出國考察交通費。縣議會後來將機票款連同其餘無須檢據的日支生活費2萬8996元撥入她的薪資帳戶。

屏東縣調查站獲報後移送屏東地檢署偵查起訴。陸月嬌表示，參訪費用由內埔農會全額招待，當初她認為可以用參加內埔農會該次出國參訪的單據向縣議會報銷出國考察費，但後來覺得不妥，才在2017年12月12日繳清這筆款項。

高院高雄分院考量陸月嬌沒有前科，是「一時貪念」才犯本案，而詐得的財物只有1萬2500元，錢也已繳回縣議會，應知警惕、不會再犯。二審認為，刑罰制裁的積極目的是在預防犯人再犯，對於惡性未深、天良未泯者，若因觸法就要求入獄，不是刑罰目的，因此撤銷改判，並給予緩刑。

最高法院維持二審見解，駁回上訴確定。

屏東縣議員陸月嬌被控詐領出國考察費，高等法院高雄分院9月1日依貪汙治罪條例判她2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年，並向公庫支付20萬元。最高法院駁回陸月嬌上訴確定，她失去議員資格。資料照片。記者潘欣中／翻攝
屏東縣議員陸月嬌被控詐領出國考察費，高等法院高雄分院9月1日依貪汙治罪條例判她2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑4年，並向公庫支付20萬元。最高法院駁回陸月嬌上訴確定，她失去議員資格。資料照片。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 農會

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