她坐月子不在家 丈夫竟帶小三回家睡

基隆市蔡姓女子指控陳姓丈夫趁她產後坐月子不在家時，帶魏姓小三回家發生性行為，除訴請離婚，並向魏女求償精神慰撫金50萬元。魏女辯稱，會與感情較好的異性互稱寶貝，互道愛你，否認與陳男有染。基隆地院審結，認定魏女與陳男逾越一般男女社交行為界限，難以採信僅屬一般情誼，判魏女應賠償蔡女10萬元。

蔡女提告指出，2017年結婚後育有1子1女，得知丈夫有婚外情後多方訪查，取得他與魏女親暱照片及手機通訊內容，丈夫接受調解時承認與魏女曾在不同地點，多次發生性行為。

蔡女依取得的相關證據推斷，她兩次懷孕、生產、坐月子期間，丈夫都趁她不在家時，帶魏女到家中通姦，嚴重破壞她的家庭及配偶權利，使她精神嚴重受創，除訴請離婚，並向魏女求償50萬元。

魏女答辯，去年認識陳男，熟識後互相關心，會多人一同出遊、吃飯、互贈禮物。蔡女提出的出遊紀錄截圖，都是多人同遊或單純朋友間相約外出吃飯。手機通訊內容僅抒發自身感受，無法證明她與陳男有逾越男女交往分際行為。

魏女說，她性格海派、不拘小節，與感情較好異性友人會以「寶貝」互稱，也會互道「愛你」。她與陳男乾媽的兒子的女友認識後，對方不時詢問她與陳男的關係，當時視對方為好友，且對方似對男女交往及性事等八卦感興趣，才隨意虛編故事回答，但非真有其事。

魏女強調，僅憑文宇不必然能推論她有文字所述行為，遑論侵害蔡女配偶權。蔡女所提證據均為文字，無法證明她與陳男確有男女親密舉動，更別說性交。她才21歲、單親、家中為中低收入戶，無財產且尚有就學貸款未償還，蔡女求償50萬元過多，且無理由，聲明駁回告訴。

蔡女向法院提出的手機截圖及對話紀錄包括「我想你會有辦法帶走我，好想你」、「寶貝不要不開心好不好，我知道妳可能不小心醋桶又溢出來了」、「我覺得自己好依賴你，我也覺得你真的變成我的全世界了」、「就算我們的關係不被允許，我也想放手去試試看」、「他老婆坐月子的時候，他偷偷帶我回家一次」。

法官指出，一般男女正常往來，如知對方有家室應謹守份際，魏女與陳男聊天內容涉及親吻、擁抱、愛你、寶貝等親暱詞彙，魏女又向他人具體描繪與陳男的性，即便屬隨意虛編，客觀上也易使人產生不當遐想，逾越正常社交可容忍範圍。