快訊

境外移入+5！ 陳時中下午2時公布英航班檢驗結果

2020年「40間熄燈名餐廳」總盤點！半世紀老店只能成回憶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她坐月子不在家 丈夫竟帶小三回家睡

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市蔡姓女子指控陳姓丈夫趁她產後坐月子不在家時，帶魏姓小三回家發生性行為，除訴請離婚，並向魏女求償精神慰撫金50萬元。魏女辯稱，會與感情較好的異性互稱寶貝，互道愛你，否認與陳男有染。基隆地院審結，認定魏女與陳男逾越一般男女社交行為界限，難以採信僅屬一般情誼，判魏女應賠償蔡女10萬元。

蔡女提告指出，2017年結婚後育有1子1女，得知丈夫有婚外情後多方訪查，取得他與魏女親暱照片及手機通訊內容，丈夫接受調解時承認與魏女曾在不同地點，多次發生性行為。

蔡女依取得的相關證據推斷，她兩次懷孕、生產、坐月子期間，丈夫都趁她不在家時，帶魏女到家中通姦，嚴重破壞她的家庭及配偶權利，使她精神嚴重受創，除訴請離婚，並向魏女求償50萬元。

魏女答辯，去年認識陳男，熟識後互相關心，會多人一同出遊、吃飯、互贈禮物。蔡女提出的出遊紀錄截圖，都是多人同遊或單純朋友間相約外出吃飯。手機通訊內容僅抒發自身感受，無法證明她與陳男有逾越男女交往分際行為。

魏女說，她性格海派、不拘小節，與感情較好異性友人會以「寶貝」互稱，也會互道「愛你」。她與陳男乾媽的兒子的女友認識後，對方不時詢問她與陳男的關係，當時視對方為好友，且對方似對男女交往及性事等八卦感興趣，才隨意虛編故事回答，但非真有其事。

魏女強調，僅憑文宇不必然能推論她有文字所述行為，遑論侵害蔡女配偶權。蔡女所提證據均為文字，無法證明她與陳男確有男女親密舉動，更別說性交。她才21歲、單親、家中為中低收入戶，無財產且尚有就學貸款未償還，蔡女求償50萬元過多，且無理由，聲明駁回告訴。

蔡女向法院提出的手機截圖及對話紀錄包括「我想你會有辦法帶走我，好想你」、「寶貝不要不開心好不好，我知道妳可能不小心醋桶又溢出來了」、「我覺得自己好依賴你，我也覺得你真的變成我的全世界了」、「就算我們的關係不被允許，我也想放手去試試看」、「他老婆坐月子的時候，他偷偷帶我回家一次」。

法官指出，一般男女正常往來，如知對方有家室應謹守份際，魏女與陳男聊天內容涉及親吻、擁抱、愛你、寶貝等親暱詞彙，魏女又向他人具體描繪與陳男的性，即便屬隨意虛編，客觀上也易使人產生不當遐想，逾越正常社交可容忍範圍。

法官說，魏女縱未與陳男發生性行為，但依社會通念已逾越一般男女社交行為界限，魏女行為足認破壞蔡女婚姻共同生活圓滿安全及幸福，以違背善良風俗方法故意損害蔡女配偶權，蔡女求償有據，判魏女應賠10萬元。全案可上訴。

蔡女指控陳姓丈夫趁她坐月子時，帶魏姓小三回家發生性行為，向魏女求償50萬元。基隆地院審結，認定魏女與陳逾越正常社交行為，判魏女應賠償蔡女10萬元。示意圖／ingimage
蔡女指控陳姓丈夫趁她坐月子時，帶魏姓小三回家發生性行為，向魏女求償50萬元。基隆地院審結，認定魏女與陳逾越正常社交行為，判魏女應賠償蔡女10萬元。示意圖／ingimage

坐月子 性行為 社交

延伸閱讀

小三偷吃人夫長官 還揚言「負我要給1000萬贍養費」

人夫出軌稱深深迷戀小三肉體與床上功夫 還作證袒護她

超過200歲！90歲夫偷吃60歲小三 80歲老婆婆組「捉姦團」怒罵

車上「啾」聲不斷！人妻調行車紀錄器崩潰老公外遇

相關新聞

她坐月子不在家 丈夫竟帶小三回家睡

基隆市蔡姓女子指控陳姓丈夫趁她產後坐月子不在家時，帶魏姓小三回家發生性行為，除訴請離婚，並向魏女求償精神慰撫金50萬元。...

鐵門砸傷員工 菸酒公司判賠

六十五歲劉姓男子三年前任職台灣菸酒公司台東營業所，上班時單手推開鐵門導致脫軌，被鐵門砸傷影響神經中樞，終身無法工作，他和...

網紅性騷案護理師籲撤訴 北市：憂成法律擴大解釋判例

三年前，一名陳姓網紅發表涉及歧視護理師影片，北市性騷擾委員會調查後不成案，護理師提行政告訴，今年9月台北高等行政法院判北...

網紅拍片性騷護理師！北市敗訴後再上訴 遭批認同性騷擾

一名網紅涉發表歧視護理師影片，經台北市性騷擾防治委員會調查後不成案，因此護理師提出行政告訴，並於今年9月30日台北高等行...

為賺10萬 疫情期間開船載30名越南偷渡客被判刑

屏東一名蔡姓男子於東港租用漁船擔任船長，夥同劉姓男子擔任船員，向姓名、年籍均不詳的男子接洽，並以10萬元報酬協助外籍偷渡...

桃園男疫情期大鬧醫院 破壞妨礙女護師治療

桃園市41歲蔡姓男子涉案今年1月刑滿出獄，今年5月間新冠肺炎疫情期間，他前往聖保祿醫院急診室就醫，不滿等候及醫護規定，情...

涉毒男子酒後騎車遇拘提 打男警、扯女警髮拒捕被判刑

基隆市許姓男子涉毒品案，今年10月間酒後騎機車遇男、女刑警拘提時拒捕。2名刑警被打到頭部外傷合併腦震盪，仍將他逮捕送辦。...

既把對方刀撥掉還刺死他 二審認不構成自當防衛判刑

泰籍移工帕拉米去年因開音樂過於吵雜，引起同鄉的他納瓦不滿，以左手掐住帕拉米頸部，再以右手持刀欲攻擊帕拉米，帕拉米持六角尖...

國道車禍3死案 阿羅哈挨罰吊照興訟敗訴

阿羅哈客運去年6月在國道發生車禍造成3死13傷，公路總局高雄市區監理所查出，肇事司機超時駕駛；阿羅哈不服遭罰9萬元並吊扣...

後照鏡外側有亮點閃爍 運將免繳3000元未打方向燈紅單

吳姓計程車司機在國道變換車道，被前車以朝後拍攝的行車紀錄器影像，檢舉未打方向燈，收到3000元罰單。吳以計程車右後照鏡外...

水電工10多年隨身帶槍彈 遇警掏槍對峙遭判5年5月

劉姓水電工2007年向友人購買一支捷克CZ廠75 P-07型制式手槍與22發制式子彈，並將槍彈放在機車置物箱內，就這樣隨...

嫌送餐員態度差 男抄球棒下樓嗆「是要輸贏喔」判拘

31歲何姓男子今年6月晚間使用手機APP外送餐點服務，曾姓外送員將餐點送達時用手機通知下樓領餐，雙方卻起口角，何認為曾口...

熱門新聞

影／噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！ 警：無法可管

男騎機車上國道遭三車輾過死亡 家人：他已離家多年失聯

國中生與家人爬北得拉曼 因想上廁所脫隊不慎走失

影／台南鹽水家具行深夜全面燃燒 300坪鐵皮屋淪火海

6人登山隊單攻白姑大山…5旬男失聯 傳迷途石瀑區搜救中

獨／多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。