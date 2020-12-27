網紅性騷案護理師籲撤訴 北市:憂成法律擴大解釋判例
三年前，一名陳姓網紅發表涉及歧視護理師影片，北市性騷擾委員會調查後不成案，護理師提行政告訴，今年9月台北高等行政法院判北市府敗訴，由於北市上訴，護理師公會全聯會最近發起連署，籲北市府撤回。台北市副市長蔡炳坤表示，北市府並不認同陳姓網紅影片，但北市府若無上訴，沒讓法律程序走完，恐讓個案成擴大法律解釋的判例，衍生日後行政裁量爭議。
蔡炳坤說，北市府是站在護理師同一邊，但因陳姓網紅無指涉特定對象，但依目前的「性騷擾防治法」第2條性騷擾界定，是要造成「他人」實際違反其意願，而與性或性別有關行為，因陳姓網紅影片無指涉特定對象，當初北市性騷擾委員會才會認定不成案。
蔡炳坤強調，性騷擾防治委員會設置是為防治性騷擾、及保護被害人權益，蔡炳坤也呼籲立法應該與時俱進，針對愈來愈多網路歧視問題，透過修法來回應民眾期待。
蔡炳坤說，他身為北市性騷擾防治委員會主席，此事件發生在2017年，這次北市府上訴，是擔憂此判決恐成全國適用的判例，恐造成擴大法律解釋，所以才提上訴。北市府盼透過上訴，由最高行政法院做成判決，成為全國適用，北市府若沒上訴，就是沒盡到委員會應該盡的義務。
蔡炳坤也提到，其實護理師公會先前也到北市府拜訪，市府答應公會，在最近一次開的性騷擾委員會上，由他向委員詳細說明，並讓委員充分表達意見，會中的委員也認為北市府不得不上訴，擔心後續恐有許多擴大解釋案例，行政機關還是要從法的角度詳細處理。
蔡炳坤說，北市府並非是與護理師公會對抗，而是要與護理師公會站在一起，甚至市府已組成六人小組，盼能好好對話，理性探討表達意見，但目前對方不願與北市府溝通。
對於護理師公會全聯會發起連署，蔡炳坤提到，若連署對這件事有幫助，市府樂觀其成，但若整件事是法律問題，北市府認為，應要讓這個判例全國適用，應由最高行政法院最終判決。市府擔心，若因立法漏洞，行政機關不能僭越立法權限，盼透過上訴，經過社會充分討論與辯證，避免衍生日後各項行政裁量的爭議。
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