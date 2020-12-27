男酒醉路倒遭大貨車輾斃 調解不成家屬提告
一名陳姓男子酒醉路倒遭大貨車輾過致死，家屬當時會同檢方相驗未表示要提告貨車駕駛，後來雙方調解不成立，死者家屬12月初到南投地檢署申告，檢方分案偵辦，目前尚未偵結。
陳男今年8月27日凌晨醉倒在南投縣埔里鎮一處路口，遭一輛大貨車倒車輾過致死，肇事駕駛供稱「以為是黑色大塑膠袋」，發現是人立刻停車報警，警方詢問後依過失致死罪送辦，不過南投地方檢察署調查後簽結，大貨車司機未被起訴，引發死者家屬不滿。
陳男的家屬向媒體投訴表示，當時陳男躺在路上，駕駛明明可下車查看，卻直接把陳男當垃圾輾過，「我哥哥白白一條命，就這樣沒了」，事後竟然沒有人要負起責任，雖然陳男確實有不對之處，不該喝這麼醉，但酒醉路倒不應該成為車輛可輾斃他人的理由。
南投地檢署今天回應表示，有關陳姓死者遭大貨車輾斃案，經司法警察檢具資料通報相驗後，即由檢察官督同法醫師於109年8月27日相驗，當天司法警察及檢察官為保障死者及家屬權益，相驗過程中都有詢問確認死者家屬是否提出告訴，但家屬都未表示要提告。
地檢署表示，經檢察官訊問相關人等，並指揮司法警察調查證據資料後，於109年9月就相驗情形及調查結果，撰擬相驗報告書，檢卷送台灣高等檢察署台中檢察分署核備，並經台中高分檢准予備查。
南投地檢署指出，死者家屬與大貨車駕駛到調解委員會進行調解，調解不成立後，死者家屬12月初到南投地檢署申告，立即分案偵辦，目前案件仍由檢察官偵查中，尚未偵結。
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