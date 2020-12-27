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為賺10萬 疫情期間開船載30名越南偷渡客被判刑
屏東一名蔡姓男子於東港租用漁船擔任船長，夥同劉姓男子擔任船員，向姓名、年籍均不詳的男子接洽，並以10萬元報酬協助外籍偷渡客來台。兩人於今年7月出海，於海上接駁30名越南籍偷渡客，返航時，遭海巡查獲，警詢後依法起訴，屏東地院則依違反入出國及移民法，分別判處蔡男有期徒刑8個月、劉男有期徒刑5個月。
判決指出，蔡男向不知情的楊姓船東租用「瑞蓬成2號」（CT4-2038）漁船，並由蔡則擔任船長夥同劉男，向姓名、年籍均不詳的男子接洽，以10萬元報酬協助外籍偷渡客來台。
蔡、劉兩人於今年7月5日下午4時49分許，由屏東東港碼頭出港，抵達預定外海接駁7女、23男共30名越南籍偷渡客，並於6日返航時，遭海巡署艦隊分署第十四海巡於林邊溪塭豐外海約10.4浬處查獲。
蔡、劉兩人被捕後，警詢、偵訊、羈押訊問皆坦承犯行，檢方依違反入出國及移民法罪嫌起訴，屏東地方法院考量2人犯後均坦認犯行、態度，生活經濟狀況等，再加上，2人疫情期間竟偷渡30名越南籍偷渡客來台，情節非輕，無法減刑，依法分別判處蔡男有期徒刑8個月、劉男有期徒刑5個月。
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