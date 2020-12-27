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桃園男疫情期大鬧醫院 破壞妨礙女護師治療
桃園市41歲蔡姓男子涉案今年1月刑滿出獄，今年5月間新冠肺炎疫情期間，他前往聖保祿醫院急診室就醫，不滿等候及醫護規定，情緒失控，破壞隔離傳染病的透明膠布，強暴防礙李姓女護師檢傷醫療，醫院提告，蔡男坦承犯行，桃園地檢署日前偵結，依違反醫療法罪嫌聲請簡易判決。
檢警調查，蔡男涉犯公共危險、妨害性自主罪嫌，分別被法院判刑5月及3年2月，他在今年1月服刑期滿出獄，5月1日疫情期間，他到聖保祿醫院急診掛號，卻不滿等候及醫護規定，突然情緒失控，破壞院方隔離傳染病的透明膠布，強暴防礙李姓女護師進行檢傷醫療，院方報警處理。
桃檢表示，蔡男強暴妨礙李姓女護理師執行醫療業務，現場監視器翻拍佐證歷歷，蔡男坦承犯行，應堪認定，蔡男曾受有期徒刑執行完畢，不知悔改再犯，偵結依違反醫療法罪嫌聲請簡易判決。
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