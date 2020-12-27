涉毒男子酒後騎車遇拘提 打男警、扯女警髮拒捕被判刑

基隆市許姓男子涉毒品案，今年10月間酒後騎機車遇男、女刑警拘提時拒捕。2名刑警被打到頭部外傷合併腦震盪，仍將他逮捕送辦。基隆地院審結，認定許攻擊警員，依妨害公務罪處拘役40天，酒駕部分判刑3月，兩罪均可易科罰金，以1千元折算1日。

判決指出，許男曾因吸毒被判刑10月，今年5月間執行完畢，但出獄後不知悔改又涉毒品案。市警局刑事警察大隊張姓小隊長和陳姓女偵查佐，今年10月14日晚間在基隆市信義區福民街71巷口，發現許男酒後騎車並出面拘提。

許男見警方出現拒捕，以拳頭毆打張員和陳姓女警頭部及身體，再拉扯女警頭髮，造成張員頭部外傷併腦震盪、鼻子和左頰、左手擦挫傷；陳姓女警頭部外傷併腦震盪，雙手擦挫傷。

兩名警員受傷害部分未提告訴，但許男以強暴方式妨害警方執行管束公務，警詢後依妨害公務罪嫌

送辦，基隆地檢署偵結起訴。

法院審理時，以許男自白犯罪，認宜以簡易判決處刑。審酌許男出手毆打員警，影響公務遂行，損及國家威信，行為不當。念及犯後坦承犯行，且與被害人調解成立並賠償損害，參酌前科素行、智識程度、家庭經濟狀況、犯罪動機手段等情狀，處拘役40天，如易科罰金以1千元折算1日。