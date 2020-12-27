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夜審善惡 司法院在廟口辦國民法官模擬法庭

中央社 / 台北27日電

司法院與台南地院日前首次將國民法官模擬法庭搬出戶外，在香火鼎盛的台南麻豆代天府廟前廣場舉辦，由當地居民及在地的曾文農工學生，體驗法庭攻防與斷人善惡的刺激與艱難。

司法院秘書長林輝煌致詞時表示，國民法官制實施後，所有符合資格的民眾都有機會成為國民法官，沒有城市或鄉村的區別，所以選擇在麻豆代天府廟口舉行國民法官模擬法庭。司法院希望藉由每一次精心規劃的模擬法庭，讓全體國民都能有機會熟悉法庭運作。

活動由麻豆在地居民擔任的國民法官，坐上由代天府廟前供桌臨時充當的法檯，在五府千歲注視下，原本和藹的長者，表情變得嚴肅、眼神變得認真。一場因鄰居將垃圾亂丟在家門口的尋常口角糾紛，演變成持刀刺入鄰居腹部的凶案。

面對由曾文農工學生飾演的檢察官，強烈主張被告是殺人未遂，律師則全力辯解僅是傷害，國民法官深刻感受到必須要仔細聆聽、認真發問，才能夠做出最適合的判決。而國民法官於評議過程中，也提出不同角度觀點，彰顯了全民參與、多元的國民法官制度意旨。

經合議庭評議結果，被告成立傷害罪，判處有期徒刑10月，緩刑5年，另需賠償被害人新台幣30萬元；經調查現場旁聽民眾意見，多數民眾意見亦與國民法官法庭判決相同。

另有獲選擔任國民法官的民眾認為，國民法官是一個很好的制度，因為有親身參與，才會更認真關心且深入的去了解案情，思考量刑的輕重。

司法院表示，本次廟前模擬法庭在夜色中順利完成，司法院另將前往原住民部落舉辦國民法官模擬法庭，未來也將嘗試以各種方式繼續宣導國民法官制度，讓國民的觀點進入法院，幫助司法做得更好。

國民法官 司法院 原住民

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