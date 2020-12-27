漁民出海不知自己被通緝 海巡查驗身分後請他下船
台中有一位漁民昨天搭船要出海捕魚時，完全不知自己被通緝，海巡人員查驗身分時發現，當場請他下船，移送地檢署歸案。
海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所值班人員昨天下午執行勤務時，值班人員上兵彭上倫實施漁船出港人員基本資料核對時，發現船上有一位漁民因違反台灣地區與大陸地區人民關係條例被通緝，漁民自己不知情，當場被請下船，海巡署司法小隊通報台中港務警察總隊漁港中隊到場，共同查處並對黃姓漁民實施人員身分核對，後續交由台中港務警察總隊漁港中隊偵辦。
中部分署第三岸巡隊表示，海巡署秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法分子藉機突破，持續全面強化各類船舶進出查驗工作，以期有效遏阻不法、發揮實質效果，民眾如需要協助，可撥打海巡署「118」免付費報案專線。
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