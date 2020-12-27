既把對方刀撥掉還刺死他 二審認不構成自當防衛判刑

泰籍移工帕拉米去年因開音樂過於吵雜，引起同鄉的他納瓦不滿，以左手掐住帕拉米頸部，再以右手持刀欲攻擊帕拉米，帕拉米持六角尖椎鐵棒打掉他納瓦所持尖刀，再以尖鐵棒重擊他納瓦致死，帕他米主動自首辯稱是自當防衛，台中高分院認帕拉米既然已打掉他納瓦手上尖刀，仍繼續持尖鐵棒揮擊被害人致死，就不是正當防衛，依殺人罪判刑11年2月。可上訴。

判決書指出，帕拉米與他納瓦）均為中市某公司員工。去年11月15日晚間，各自在3樓宿舍外休憩區飲酒，他納瓦認帕拉米音樂過於吵雜，雙方發生口角衝突，他納瓦遂以左手正面掐住帕拉米頸部，再以右手持短刀作勢欲攻擊帕拉米。

帕拉米持廠區內之六角尖錐鐵棒，先將他納瓦右手所持短刀揮打掉地，再持 尖鐵棒揮擊他納瓦的頭部、頸部、胸部、腹部及雙側前臂等部位，致使他納瓦受有重創死亡。帕拉米見他納瓦倒地不起，確認他納瓦死亡後，始向警方自首。

帕拉米否認殺人犯行，辯稱「被害人持刀攻擊我，我是自保，我看到被害人倒地後，我立即透過同事聯絡廠長」。

帕拉米的辯護律師稱當事人是自當防衛，表示「本案發生是因被害人先以左手用力掐住帕拉米脖子，並以右手持刀意圖攻擊，縱使被害人右手所持刀械經被告以鐵棒揮打掉，但被害人仍可隨時撿起刀械或持其他廠區內攻擊性 武器攻擊被告」。