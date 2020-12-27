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旗津維修漁船氨氣外洩 高市府將依空污法裁罰

中央社 / 高雄27日電

高雄市旗津區七船渠泊靠維修漁船「豐泰21號」26日晚上發生氨氣外洩意外，當時船上有34名印尼籍漁工緊急疏散，幸無人員受傷；高市府環保局赴現場採證將依空污法裁處。

高市府環保局環境稽查科長陳偉德今天指出，於氨氣外洩意外發生後派員採證，將依空氣污染裁處新台幣10萬到500萬元。

「豐泰21號」漁船停泊在旗津區七船渠維修，消防隊是在26日晚上近9時許獲報救援漁船氨氣外洩事件，附近民眾指稱，有聞到濃濃的氨氣味，還有聽到「滋滋」的聲響，居民恐慌很擔心會有擴大或是爆炸等安全疑慮。

高雄港消防隊指出，獲報後出動旗津分隊救援，經了解是靠岸的漁船冷凍管路爆裂造成氨氣外洩，已由員工自行關閉，船上有34名印尼籍漁工自行疏散。高雄港務警察隊表示，「豐泰21號」漁船因管線破裂導致氨氣外洩，在人員關閥後使用風鼓將殘餘氣體吹散，無立即性危險，幸無船員傷亡。

印尼 高雄港 警察

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