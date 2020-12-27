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少女月經遲至誤為懷孕向媽坦承 20歲男友被判緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

20歲的陳男透過網路認識15歲少女小蘋（化名），他帶她到摩鐵2度發生性關係，少女的月經遲至，誤以為懷孕而告訴媽媽，媽媽帶少女至醫院就診，經醫院通報處理，陳與少女的媽媽達成調解，台中地院依妨害性自主罪將他判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

法官審酌陳男一時失慮，未能控制慾念而為本案犯行，然他犯後已坦認犯行，且與少女的媽及被害人達成調解，可認他甚有悔意，經此次偵審程序及科刑教訓，當知所警惕，無再犯之虞，遂宣告緩刑2年，以勵自新

判決書指出，陳男與小蘋於今年3月29日透過網路認識，進而交往成為男女朋友。小蘋自稱14歲，4月11日及5月2日他在台中市的汽車旅館，徵得她同意後，2人發生性關係。

事後，小蘋因月經遲至，誤以為懷孕而告訴媽媽，媽媽帶女兒至醫院就診，經醫院通報處理而查獲。陳男坦承犯行，並與少女及她的家人達成調解，法官宣告緩刑2年。

20歲的陳男透過網路認識15歲少女小蘋（化名），他帶她到摩鐵2度發生性關係，陳與少女的媽媽達成調解，台中地院依妨害性自主罪將他判刑6月，緩刑2年。圖／本報資料照
20歲的陳男透過網路認識15歲少女小蘋（化名），他帶她到摩鐵2度發生性關係，陳與少女的媽媽達成調解，台中地院依妨害性自主罪將他判刑6月，緩刑2年。圖／本報資料照

懷孕 摩鐵

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