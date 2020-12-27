後照鏡外側有亮點閃爍 運將免繳3000元未打方向燈紅單

吳姓計程車司機在國道變換車道，被前車以朝後拍攝的行車紀錄器影像，檢舉未打方向燈，收到3000元罰單。吳以計程車右後照鏡外側有方向燈閃爍亮點，車頭方向燈則因日行燈開啟無法辨識，堅稱有打方向燈。基隆地院審理後指出，雖無法確認後照鏡閃爍亮點是方向燈，但監理單位舉發違規證據也不足，判決撤銷原處分。全案可上訴。

判決指出，吳男今年1月6日上午7點半多，駕駛計程車行經國道3號南下指標13.5公里處，遭人檢具車輛朝後拍攝行車紀錄器影像，向國道公路警察局第9公路警察大隊檢舉未依規定使用方向燈。國道警察認定違規屬實舉發，吳收到紅單後提出申訴，基隆監理站認定違規屬實，裁罰3000元。

吳男不服，今年3月27日提起行政訴訟，主張他的計程車前側方向燈位在日行燈上方，另一處則在左右兩側後照鏡外側。檢視違規舉發光碟畫面，他在變換車道時右後照鏡外側的方向燈確實有在閃爍，代表他有使用方向燈，聲明撤銷原處分。

法官審理後指出，當庭勘驗檢舉畫面，可見吳男駕駛計程車行駛接近國道匝道口時向右偏駛，過程中明顯可見車頭日行燈開啟，但日行燈上方方向燈明滅無從辨識。右後照鏡外側方向燈有閃爍亮點，但無法確認是方向燈開啟，或物體移動反射的光影。

法官認為，因無從辨識吳男開車使用方向燈狀況，代表缺乏積極證據證明他有未依規定使用方向燈行為。吳表示當時有打方向燈，右後照鏡才會閃爍亮點；車頭方向燈也有開啟，但因日行燈照射，才無法在光碟影像中辨識出來。