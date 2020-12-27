水電工10多年隨身帶槍彈 遇警掏槍對峙遭判5年5月
劉姓水電工2007年向友人購買一支捷克CZ廠75 P-07型制式手槍與22發制式子彈，並將槍彈放在機車置物箱內，就這樣隨身帶著槍彈10多年，直到去年10月劉騎車行經新竹市區一處停車場，因行跡鬼祟引起警方注意，情急之下劉掏槍與警方對峙，最後因逃脫時受傷遭逮；新竹地院審理終結，依非法持有制式手槍罪，判劉5年5月徒刑，併科罰金20萬元。
法官審理時，劉男坦承犯行，查扣的槍遭警方送交刑事局，經檢視法、性能檢驗法、比對顯微鏡法、電解腐蝕法及試射法鑑定，該槍槍號遭磨滅，槍管擊發功能正常，可擊發同口徑制式子彈，具有殺傷力，子彈方面也確認是可擊發具殺傷力的制式子彈。
法官認，劉男持槍彈超過10年，對社會治安與民眾生命財產造成潛在危害，去年因通緝犯身分遭警查獲之際，還持槍彈與警方對峙，所幸未擊發，造成更進一步傷亡，考量劉坦承犯行，態度尚佳，審酌依非法持有制式手槍罪，判5年5月徒刑，併科罰金20萬元，槍彈沒收。
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