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當街罵人「龜兒子」3個字 代價判罰3千元
施姓男子被控於今年4月間，在台南市安南區大街巷口，因細故與莊姓男子起爭執，施涉嫌以「龜兒子」辱罵莊。台南地院依施觸犯公然侮辱罪，判處罰金3000元，得易服勞役，全案可上訴。
判決說，施姓男子於今年4月6日凌晨零點30分，在台南市安南區安中路巷口，因細故與莊姓被害人起爭執而心生不滿，在不特定多數人或特定多數人得以共見共聞狀態下，公然辱罵莊「龜兒子」，莊不甘受辱，報警法辦起訴。
法官認為，施在不特定人得以共見共聞道路巷口出言「龜兒子」等語辱罵告訴人，足使不特定人得以共同見聞，符合「公然」要件；施罵人「龜兒子」，是屬對於道德人格負面評價謾罵語詞，足以減損告訴人聲譽，施所為觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪。
法官審酌， 施不尊重他人人格尊嚴，以貶抑人格及社會評價言語對告訴人侮辱，使告訴人人格尊嚴及社會形象受損，念在他坦承犯行，衡量家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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