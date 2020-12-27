快訊

中華郵政：明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

歐盟國家今天開打疫苗 德、匈牙利等國已偷跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當街罵人「龜兒子」3個字 代價判罰3千元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

施姓男子被控於今年4月間，在台南市安南區大街巷口，因細故與莊姓男子起爭執，施涉嫌以「龜兒子」辱罵莊。台南地院依施觸犯公然侮辱罪，判處罰金3000元，得易服勞役，全案可上訴。

判決說，施姓男子於今年4月6日凌晨零點30分，在台南市安南區安中路巷口，因細故與莊姓被害人起爭執而心生不滿，在不特定多數人或特定多數人得以共見共聞狀態下，公然辱罵莊「龜兒子」，莊不甘受辱，報警法辦起訴。

法官認為，施在不特定人得以共見共聞道路巷口出言「龜兒子」等語辱罵告訴人，足使不特定人得以共同見聞，符合「公然」要件；施罵人「龜兒子」，是屬對於道德人格負面評價謾罵語詞，足以減損告訴人聲譽，施所為觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪。

法官審酌， 施不尊重他人人格尊嚴，以貶抑人格及社會評價言語對告訴人侮辱，使告訴人人格尊嚴及社會形象受損，念在他坦承犯行，衡量家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。

施姓男子被控在大街巷口，涉嫌以「龜兒子」公然辱罵人。台南地院依施觸犯公然侮辱罪，判處罰金3000元，得易服勞役，全案可上訴。本報資料照片
施姓男子被控在大街巷口，涉嫌以「龜兒子」公然辱罵人。台南地院依施觸犯公然侮辱罪，判處罰金3000元，得易服勞役，全案可上訴。本報資料照片

公然侮辱

延伸閱讀

女大生告男友侵犯她14歲人格的身體 法官判無罪

影／現場畫面！債務糾紛鬧上台南地院還在庭外打群架

告男友侵犯她的14歲人格身體 法院勘驗監視畫面判無罪

債務糾紛鬧上台南地院 兩造開庭後爆口角庭外大打出手

相關新聞

歸仁雙屍案冤獄18年 賠2391萬

廿年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判九次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為當年的警詢錄...

教授上酒吧打傷女公關判3月徒刑 北科大回應了

台北科技大學通識中心前副教授陳愷遭爆在鋼琴酒吧打傷女公關，台北地院依傷害罪判處3月徒刑、可易科罰金9萬元，全案可上訴。北...

少女月經遲至誤為懷孕向媽坦承 20歲男友被判緩刑

20歲的陳男透過網路認識15歲少女小蘋（化名），他帶她到摩鐵2度發生性關係，少女的月經遲至，誤以為懷孕而告訴媽媽，媽媽帶...

後照鏡外側有亮點閃爍 運將免繳3000元未打方向燈紅單

吳姓計程車司機在國道變換車道，被前車以朝後拍攝的行車紀錄器影像，檢舉未打方向燈，收到3000元罰單。吳以計程車右後照鏡外...

水電工10多年隨身帶槍彈 遇警掏槍對峙遭判5年5月

劉姓水電工2007年向友人購買一支捷克CZ廠75 P-07型制式手槍與22發制式子彈，並將槍彈放在機車置物箱內，就這樣隨...

嫌送餐員態度差 男抄球棒下樓嗆「是要輸贏喔」判拘

31歲何姓男子今年6月晚間使用手機APP外送餐點服務，曾姓外送員將餐點送達時用手機通知下樓領餐，雙方卻起口角，何認為曾口...

當街罵人「龜兒子」3個字 代價判罰3千元

施姓男子被控於今年4月間，在台南市安南區大街巷口，因細故與莊姓男子起爭執，施涉嫌以「龜兒子」辱罵莊。台南地院依施觸犯公然...

下載5張網路美食圖侵權使用 網拍業者須賠1萬5

彰化縣一名網拍食品業者今年下載網路現成5張照片圖檔，略加修改或沒修改，直接當作自己販售的產品照片，被圖片攝影者葉姓男子發...

影／詐騙老梗3周就騙到250萬 車手遇警裝傻影片曝光

台北市警方在街上巡邏查獲一名詐騙集團車手，向上溯源發現成員眾多，該集團用旅館作為據點短租，以解除分期付款、購物設定錯誤等...

假帳號騙投資博奕網站平台可賺大錢 男子挨告判賠75萬

新北市許姓男子去年經手機通訊軟體介紹投資博奕網站平台可以賺大錢，五天內分3次轉帳共75萬元，豈料轉帳隔天就被通知已全數輸...

新婚3個月亮紅燈 不滿第三者持續騷擾 求償99999元獲准

新北市劉姓女子新婚才滿3個月，發現王姓女子竟偕丈夫游姓男子上摩鐵偷情，劉婦選擇原諒並要求王女不得再與丈夫有任何連繫，沒想...

歸仁雙屍命案謝志宏獲補償2319萬 律師認偏低會提覆審

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審後，台南高分院逆轉改判謝無...

熱門新聞

1家7口待援！父上網籌醫藥費卻遭酸 真相曝光社會送暖

被罵「惡劣警察」警員怒了 連告3網友求償15萬結果慘敗

機車騎士上國道被撞慘死 聯結車等3車輾過屍塊四散

屁孩三重家樂福開飲料偷喝嬉鬧 慘被警依竊盜罪送辦

中科院宿舍成大麻農場 技術師勤培育、還被查獲毒郵票

台中市警局警官疑偷拿同事茶葉和宣導品 調職函送法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。