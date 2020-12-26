教授上酒吧打傷女公關判3月徒刑 北科大回應了

台北科技大學通識中心前副教授陳愷遭爆在鋼琴酒吧打傷女公關，台北地院依傷害罪判處3月徒刑、可易科罰金9萬元，全案可上訴。北科大回應，今年初已不再續聘陳愷為兼任老師，與陳愷已無聘任關係。

陳愷原是龍華科大企管系副教授，去年獲北科大通識教育中心聘任，並開「政治與生活」通識課。

不過，今年總統大選前，有學生上「D-card」爆料，陳愷不僅在課堂LINE群組表態支持國民黨總統候選人韓國瑜，還影射總統蔡英文性向、學歷有爭議，甚至說支持蔡的同學要繳交1000字手寫報告，但挺韓國瑜的只要寫100字，明顯差別待遇，事後遭北科大送教評會處理。

未料爭議事件不只一件，陳愷因在鋼琴酒吧打傷女公關鬧上法院，法官認為陳男犯後無悔意，過去也有酒駕前科，依傷害罪處3月徒刑、得易科罰金9萬元，全案可上訴。

北科大表示，通識中心自108學年第二學期已不再續聘陳愷為兼任老師，陳愷與北科大沒有聘任關係，特此澄清。

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