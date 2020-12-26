教授上酒吧打傷女公關判3月徒刑 北科大回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

台北科技大學通識中心前副教授陳愷遭爆在鋼琴酒吧打傷女公關，台北地院依傷害罪判處3月徒刑、可易科罰金9萬元，全案可上訴。北科大回應，今年初已不再續聘陳愷為兼任老師，與陳愷已無聘任關係。

陳愷原是龍華科大企管系副教授，去年獲北科大通識教育中心聘任，並開「政治與生活」通識課。

不過，今年總統大選前，有學生上「D-card」爆料，陳愷不僅在課堂LINE群組表態支持國民黨總統候選人韓國瑜，還影射總統蔡英文性向、學歷有爭議，甚至說支持蔡的同學要繳交1000字手寫報告，但挺韓國瑜的只要寫100字，明顯差別待遇，事後遭北科大送教評會處理。

未料爭議事件不只一件，陳愷因在鋼琴酒吧打傷女公關鬧上法院，法官認為陳男犯後無悔意，過去也有酒駕前科，依傷害罪處3月徒刑、得易科罰金9萬元，全案可上訴。

北科大表示，通識中心自108學年第二學期已不再續聘陳愷為兼任老師，陳愷與北科大沒有聘任關係，特此澄清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國立台北科技大學。本報系資料照
國立台北科技大學。本報系資料照

北科大 傷害罪

延伸閱讀

北市民調第三勢力警訊 整合都難贏還登上最討厭第二名

蔡英文表姊夫 吳明鴻接最高行政法院院長

孫大千嗆鄭運鵬被罷免：笨蛋！關鍵是瘦肉精不是韓國瑜

韓國瑜冬至發文有感：過去一年歷經了最長的黑夜

相關新聞

教授上酒吧打傷女公關判3月徒刑 北科大回應了

台北科技大學通識中心前副教授陳愷遭爆在鋼琴酒吧打傷女公關，台北地院依傷害罪判處3月徒刑、可易科罰金9萬元，全案可上訴。北...

下載5張網路美食圖侵權使用 網拍業者須賠1萬5

彰化縣一名網拍食品業者今年下載網路現成5張照片圖檔，略加修改或沒修改，直接當作自己販售的產品照片，被圖片攝影者葉姓男子發...

影／詐騙老梗3周就騙到250萬 車手遇警裝傻影片曝光

台北市警方在街上巡邏查獲一名詐騙集團車手，向上溯源發現成員眾多，該集團用旅館作為據點短租，以解除分期付款、購物設定錯誤等...

假帳號騙投資博奕網站平台可賺大錢 男子挨告判賠75萬

新北市許姓男子去年經手機通訊軟體介紹投資博奕網站平台可以賺大錢，五天內分3次轉帳共75萬元，豈料轉帳隔天就被通知已全數輸...

新婚3個月亮紅燈 不滿第三者持續騷擾 求償99999元獲准

新北市劉姓女子新婚才滿3個月，發現王姓女子竟偕丈夫游姓男子上摩鐵偷情，劉婦選擇原諒並要求王女不得再與丈夫有任何連繫，沒想...

歸仁雙屍命案謝志宏獲補償2319萬 律師認偏低會提覆審

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審後，台南高分院逆轉改判謝無...

資深檢察事務官捲入強摘蜜蘋果 桃檢：尊重警方調查

桃園地檢署孫姓檢察事務官被台中梨山1名汪姓果農控訴，今年10月在地主朋友帶領下進入果園，強摘他將採收的蜜蘋果，雙方爭執時...

被罵「惡劣警察」警員怒了 連告3網友求償15萬結果慘敗

台中市潘姓、林姓網友是朋友，因不滿第六警分局程姓警員的盤查過程，因此將盤查過程貼上臉書社團爆料，但影片中只有拍到警員的背...

台南安平凌晨查獲私宰雞隻 業者將被重罰

台南市府今天凌晨在安平區查獲1起違法屠宰家禽案件，沒入屠體銷毀及進行查處。

看人有女伴野餐很刺眼？單身大叔丟罐搗亂大喊：有炸彈

台中市謝姓男子在今年11月間酒後，前往台中市西區市民廣場，謝當時有酒意，看到許姓男子與女性友人在草地上野餐，有說有笑，他...

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要覆審

20年前震驚社會的台南歸仁雙屍命案，曾被判9次死刑、死刑定讞的謝志宏，因檢方發現新事證聲請再審，台南高分院認為，謝當年的...

魏揚辯無罪 檢：反萊豬也可衝政院？

太陽花學運成員六年前占領行政院，學運領袖魏揚等七人二審逆轉，改依煽惑他人犯罪判處二月至四月不等徒刑，案件上訴三審，最高法...

熱門新聞

1家7口待援！父上網籌醫藥費卻遭酸 真相曝光社會送暖

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要覆審

中科院宿舍成大麻農場 技術師勤培育、還被查獲毒郵票

屁孩三重家樂福開飲料偷喝嬉鬧 慘被警依竊盜罪送辦

高雄大魯閣摩天輪耶誕夜驚魂 14遊客受困

影／因女起衝突？基隆KTV一早鬥毆 大批警帶回11人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。